4 Temmuz 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dizi ve haber bültenlerinin Pazar reytingleri

4 Temmuz 2021 Pazar 05:00 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 05:00

4 Temmuz reyting sonuçları izleyenler tarafından merak ediliyor. Pazar akşamı televizyonlarda Masterchef Türkiye, Robin Hood, Sen Çal Kapımı, Şef Akademi, Menajerimi Ara, Operasyon 41, Baş Belası ve Dağ 2 filmi ekrana geldi. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından belirleniyor. Peki 4 Temmuz 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Pazar reyting sıralaması

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyorç Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki 4 Temmuz 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?

4 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Temmuz 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar reyting sonuçlarına göre en çok izlenen programlar ise şu şekilde sıralandı:

Total'de 1.sırada TRT1'de ekrana gelen "Belçika-Portekiz maçı", 2. sırada MasterChef Türkiye, 3.sırada ATV'de ilk bölümü izleyiciyle buluşan "Baş Belası" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Belçika-Portekiz maçı, 2.sırada Hollanda-Çekya maçı, 3.sırada MasterChef Türkiye , ATV'nin yeni dizisi "Baş Belası" ise 4. sırada yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - BELÇİKA PORTEKİZ MAÇI

2 - MASTERCHEF TÜRKİYE

3 - BAŞ BELASI

4 - FOX ANA HABER HAFTA SONU

5 - HOLLANDA ÇEKYA MAÇI

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - BELÇİKA PORTEKİZ MAÇI

2 - HOLLANDA ÇEKYA MAÇI

3 - MASTERCHEF TÜRKİYE

4 - BAŞ BELASI

5 - FOX ANA HABER HAFTA SONU

Bugün televizyonda ne var? 4 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı