BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 6 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu

4 Temmuz 2021 Pazar 14:16 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 14:16

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Salı farklı türde ürünlerde sürpriz indirimler var. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta gıda , temizlik ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulacak olan ürünler arasında; Çay, limonate, soda, dondurma, şampuan, bebek bezi ve hijyenik ped uygun fiyattan satılacak. İşte BİM'de Salı aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 6 TEMMUZ 2021 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda temizlik, bakım, bebek ve gıda kapsamında ürünler yer alıyor.

Bim 6 Temmuz 2021 kataloğunda yer alan salı günü itibarıyla satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünlerde Jenny & Willy markalı bebek ürünleri göze çarpıyor.

Bebek bezi, Pudra Kokulu Islak Havlu, Bebek Şampuanı, Bebek Sabunu, Kulak Çubuğu ve temizleme pamuğu özel fiyatlarıyla salı günü BİM'de raflarda yerini alacak.

6 parçadan oluşan Jenny & Willy ürünleri indirimli fiyatıyla satışa sunulacak.

Bebek bezlerinde 4 numara bezde 0,75 TL adet fiyatı, 5 numara bezde 0,92 TL ve 6 numara bezde 1,07 TL adet fiyatı müşteriyi sevindirecek cinsten.

BİM'de bu hafta Urban markalı ürünler yer alıyor. 4 farklı üründe 19,50 TL olan tek fiyat her ürün için geçerli olacak. Ayrıca hijyenik ped, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi ürünlerde muhteşem fiyat bu Salı BİM'de satılacak.

Urban Care Macadamia Özlü Saç Bakım Kremi 19,50 TL. Urban Care Macadamia Özlü Saç Bakım Şampuanı 19,50 TL. Urban Care Macadamia Özlü Durulanmayan Saç Bakım Kremi 19,50 TL. Urban Care Macadamia Özlü Sıvı Saç Kremi 19,50 TL. Kadın Seyahat Çantası 27,90 TL.

BİM salı kataloğunda indirimde olan gıda ürünleri ve içecekler de raflarda yerini alacak. İçerisinde Türk kahvesi, çay, kola, gazoz ve limonata gibi içeceklerin yer aldığı BİM 6 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu 7'den 70'e her müşterinin ihtiyacını giderecek.

BİM'de bu hafta; Portakal çiçeği, incir çiçeği, sedir ağacı ve bergomat çeşitleri ile satışa sunulan Bella 400ml Sıvı Sabun 2,95 TL. Colgate Parıldayan Beyazlık 2'li Paket Diş Macunu 24,90 TL. Scarlett Eco Paket Hijyenik Ped çeşitleri 11,50 TL olacak.

Ayrıca Blume 32'li Tuvalet Kağıdı 34,90 TL, Queen 12'li Kağıt Havlu 25,90 TL, Ecco Soft Peçete 3,50 TL, Güldal 750ml Ultra Çamaşır Suyu 2,95 TL, Koroplast Taze Tutan Buzdolabı Poşeti 9,90 TL, Buzdolabı Poşeti 7,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta Salı günü aromatik bitkiler de satılacak. İçerisinde kekik, lavanta, şeker otu (stevia) ve nane, adaçayı ve biberiyenin yer aldığı saksı bitkileri 7,50 TL'den satışa sunulacak..

Bim Aktüel Kataloğu içerisinde yer alan fırsat ürünleri sırasıyla şöyle...

Kadın Seyahat Çantası 27,90 TL

Bella 400 ml Sıvı Sabun 2,95 TL

Ecco Soft 200'lü Peçete 24,90 TL

Queen 12'li Kağıt Havlu 25,90 TL

Jenny&Willy Bebek Bezi 74,90 TL

Blume 32'li Tuvalet Kağıdı 34,90 TL

Urban 200 ml Sıvı Saç Kremi 19,50 TL

Scarlett Hiyjenik Ped Eco Paket 11,50 TL

İdeal 3×20 Adet Buzdolabı Poşeti 7,90 TL

Urban 250 ml Saç Bakım Kremi 19,50 TL

Güldal Ultra 750 ml Çamaşır Suyu 2,95 TL

Jenny&Willy 100 gr Bebek Sabunu 3,50 TL

Urban 250 ml Saç Bakım Şampuanı 19,50 TL

Jenny&Willy 500 ml Bebek Şampuanı 8,50 TL

Koroplast Taze Tutan Buzdolabı Poşeti 9,90 TL

Jenny&Willy 60'lı Bebek Kulak Çubuğu 3,95 TL

Jenny&Willy 60'lı Bebek Temizleme Pamuğu 6,50 TL

Urban 150 ml Durulanmayan Saç Bakım Kremi 19,50 TL

Colgate 2×75 ml Parıldayan Beyazlık Diş Macunu 24,90 TL

Jenny&Willy 3×56 Adet Pudra Kokulu Islak Havlu 14,90 TL

Bim Aktüel Ürünlerin Salı günü için hazırlanan gıda ürünleri ise sırasıyla şöyle...

Derya 185 gr Ton Balığı 6,90 TL

Doğuş 1 Kg Tiryaki Çay 28,90 TL

Doğanay 6×330 ml Limonata 9,90 TL

Bolbol 900 gr Light Mayonez 9,90 TL

Le Cola 6×330 ml Şekersiz Kola 11,90 TL

Dudi Tutti Furutti 125 ml Kornet 2,95 TL

Booza 330 ml Tahıllı Meyveli İçecek 4,95 TL

Algida Maraş Usulü 500 ml Dondurma 14,95 TL

Tadelle 40 ml Sütlü Çikolatalı Dondurma 2,95 TL

Kelly's Fitness Club 400 gr Pirinç Gevreği 19,90 TL

Defne 500 gr Kıvırcık Erişte – Saçaklı Erişte 6,90 TL

Patito 150 gr İncecik & Kabuklu Patates Cipsi 3,95 TL

Fuse Tea 1,5 Litre Böğürtlen Aromalı Soğuk Çay 5,90 TL

Aslı Dondurulmuş 400 gr Fıstıklı Soğuk Baklava 26,90 TL