A101'de bu hafta neler var? A101 8 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu!

6 Temmuz 2021 Salı 12:22 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 12:22

A101 8 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'e bu hafta gelen aktüel ürünlerde elektronikten beyaz eşyaya, elektronik aletlerden züccaciyeye, mobilyadan deterjanlara, gıdadan ev tekstili ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Kurban Bayramı için gelen çikolata ve şekerlemeler kaçırılmayacak fırsatlar arasında yer alıyor. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta başka neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünleri satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Epson L3150 Ecotank Yazıcı, Xiaomi Band 5 Akıllı Bileklik, 4 Programlı Bulaşık Makinesi, Gölgelikli Salıncak ve Dome Üç Kişilik Kamp Çadırı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101'e bu hafta neler var? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden oyuncaklara varıncaya kadar onlarca ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak.

A101 kataloğunda bu hafta elektronik ürünler büyük avantajlarla geliyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta Toshıba 58″ Ultra HD Android Smart Led TV 4,999 TL, AXEN marka 4K 58″ Ultra HD Android Smart TV 3,999 TL, Hı-Level 49″ Full HD Android Smart Led TV 2,899 TL,

A101de bu hafta geçerli olacak 8 Temmuz A101 aktüel kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında en dikkat çekici olanlar; 9 KG yıkama kapasiteli, 15 dakika hızlı yıkama yapabilen SEG SCM 9100 9 KG Çamaşır Makinesi 1,699 TL, SEG marka 4 Programlı Bulaşık Makinesi 1,699 TL, Samsung Cyclone Süpürge 729 TL fiyatla müşteriyi sevindirecek.

A101 Aldın Aldın kataloğunda mutfak için züccaciye kapsamında ürünler de yer alıyor.

FLAVEL FLV200 Türk Kahve Makinesi 999 TL, Arzum AR1133 Choppy Doğrayıcı 179 TL, Arzum AR5040 Violet Epilasyon Aleti 129 TL, KİWİ marka Döner Başlıklı Diş Fırçası 59,95 TL, Kiwi El Mikseri 79,95 TL, Aprilla Dijital Banyo Baskülü 55 TL fiyatla satışa sunulacak.

A101'de bu hafta Bahçe ve balkon keyfi ürünlerinde de büyük fırsatlar var.

Gölgelikli Salıncak ve Dome Üç Kişilik Kamp Çadırı uygun fiyatla bu hafta A101 aktüel ürünler arasında yer alıyor.

A101 Aldın aldın avantajlarında Bahçe / Plaj Şemsiyesi, Şemsiye Ağırlığı gibi ürünler de sizlerle. Kampseverler için Castle Termos 30 Litre, Kolsuz Katlanabilir Kamp Sandalyesi ve Katlanabilir Kamp Sandalyesi geliyor. Rahatlığıyla sevilen Juno Armut Koltuk da bu hafta A101 kataloglarında satışa sunulacak.

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