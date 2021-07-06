BİM'de bu hafta neler var? BİM 9 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu!

6 Temmuz 2021 Salı 15:40 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 15:40

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta Kurban Bayramı için gerekli ürünlerin yer aldığı aktüel kataloğunda birbirinden uygun fırsatlar yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Kavurma Sacı, şişme yatak, 26 Jant bisiklet, kamp sandalyesi, bahçe-plaj şemsiyesi ve 5'i bir arada scooter dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler var? İşte 9 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu.

BİM 9 TEMMUZ 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulacak olan ürünler arasında; elektrikli ev aletleri, tekstil, sanayi tipi vantilatör, mini fırın, cam ankastre set, davlumbaz, züccaciye ve mutfak için gerekli malzemeler yer alıyor.

BİM'in aktüel ürünler kataloğunda; Heifer Işıklı Kettle 109 TL, Maksimum 4 fincan kapasiteli Fakir Türk Kahvesi Makinesi 299 TL. Çırpma ve yoğurma aparatlı Fakir Mikser 119 TL, Fakir Atria Elektrikli Süpürge 699 TL, Dijitsu Sanayi Tipi Vantilatör 229 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.

BİM aktüel ürünlerin bu Cuma için yayınlanan kataloğunda beyaz eşyalarda büyük indirimler yer alıyor. BİM'e gelecek olan beyaz eşyalar arasında; Davlumbaz-Cam Ankastre Ocak- Cam Ankastre Fırından oluşan Kumtel 3'lü Cam Ankastre Set 1,499 TL. Kumtel 3'lü Dinamik Ankastre Set 1,199 TL. Doğalgaz uyumlu Kumtel Cam Set Üstü Ocak 449 TL. Kumtel Mini Fırın 199 TL. Kumtel Aspiratör 199 TL. SİMFER 42 Litre Midi Fırın 299 TL'den yer alacak.

BİM 9 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğunda züccaciye ve mutfak için gerekli malzemeler kapsamında ürünler de yer alıyor.

BİM'in züccaciye ürünleri arasında; Mounty 26 Jant 21 Vites Bisiklet 679 TL, Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL, Ömür boyu garantili Stanley Outdoor Termos 299 TL, Intex Şişme Yatak 139 TL. Bahçe&Plaj Şemsiyesi 89,90 TL'den yer alacak.

BİM cuma kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

BİM aktüel kataloğunda kurban bayramına özel kılıç testere, bıçak çeşitleri, kıyma makinesi, satır, elektronik ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Chef's 32cm Kapaklı Kavurma Sacı 69,90 TL. Çelik Satır 39,90 TL, Şef Bıçağı 17,90 TL, Et Dövme Demiri 26,90 TL, Masat 14,90 TL, Tek Fiyat Bıçak çeşitleri 12,90 TL, Chef's Yanmaz Yapışmaz Ürünler 19,90 TL, 25 litre Termo Çanta 24,90 TL, Sarımsak Presi 7,90 TL, Alpina Pilli Biber Öğütücü 49,90 TL, Ahşap Yer Sofrası 69,90 TL, Katlanabilen Tepsili Sehpa 49,90 TL, Taşıma Sepeti 39,90 TL. Maşa çeşitleri 7,90 TL.

Dikdörtgen Multibox 27,90 TL, Sofra Bezi 6,90 TL, Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 59,90 TL, Akel Katmer Gözleme Sacı 169 TL. Taşmala Motoru 159 TL, Kılıç testere 249 TL, Lava Döküm Izgara Tava 99,90 TL, Berlin Düdüklü Tencere Seti 159 TL,

Bim aktüel kataloğunda çok sayıda elektrikli ev aleti de bulunuyor. Fakir Kıyma Makinesi 499 TL. Fakir Rendeli Blender Seti 299 TL,Kumtel Mini Fırın 199 TL. Simfer Midi Fırın 299 TL. Kumtel Aspiratör 199 TL. Kumtel Cam Set Üstü Ocak 449 TL.

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan en dikkat çekici elektrikli ev aletleri ise Ankastre Ürünleri. Kumtel'den 3'lü Cam Ankastre Set 1499 TL. Ücretsiz kurulum imkanı ile sahip olabileceğiniz, kredi kartına taksitli ödeme kolaylığına sahip Kumtel 3'lü Dinamik Ankastre Set 1199 TL.

BİM'de bu hafta ayrıca "Meyve Temalı Ürünler" yer alacak. Meyve desenli kanvas sepet, bardak ve meyve desenli minder bu Cuma Bim'e geliyor.

BİM'de bu hafta tekstil ürünleri arasında yer alacak olan Kadın Viscon Pantolon 29,90 TL, Kadın Cepli Şort 24,90 TL, Erkek Deri Kemer 27,90 TL, Erkek Battal Boy Şort 22,50 TL, Erkek Baskılı Atlet 12,90 TL, Erkek Günlük Ayakkabı 29,90 TL, Pamuktan üretilmiş Kadın Kaprili Pijama Takımı 39,90 TL, Kız Çocuk Kaprili Pijama Takımı 29,90 TL, Meyve Şekilli Yastık 19,90 TL, Meyve Desenli Minder 24,90 TL, Desenli Piknik Çantası 42,50 TL, Meyve Desenli Plaj Çantası 7,50 TL, Meyve Desenli Makyaj Çantası 12,90 TL, Meyve Desenli El Çantası 14,90 TL, Kız-Erkek Çocuk Baskılı Terlik 14,90 TL, Kadın Günlük Terlik 16,90 TL, Erkek Günlük Terlik 16,90 TL ve Çilek Desenli Tek Kişilik Nevresim Takımı 89,90 TL'den satışa sunulacak.

Bu Cuma Bim'de satışa sunulacak olan 9 Temmuz 2021 kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında çocuklar da unutulmamış. Ebeveyn için halkalı tutma yeri bulunan Rookie 5'i 1 Arada Scooter 299 TL. 62 Parça Bloklu Tren Seti 29,90 TL. Eğitici Bilmeceler 12,90 TL. Sağlıklı Besinler ve Bil Bakalım Ne Değişti oyun çeşitleri 14,90 TL. Farklı renklerde 30'lu Su Balonu 4,95 TL. Farklı renklerde 10'lu Animasyon Balon Seti 7,90 TL

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