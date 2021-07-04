ŞOK aktüelde bu hafta neler var? 7 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu!

4 Temmuz 2021 Pazar 15:04 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 15:04

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüelde bu hafta satılacak olan aktüel ürünler arasında Kavurma Sacı, Cam Kapaklı Derin Tencere, Kızartma Tavası, Toprak Güveç Tencere ve zücaciye kapsamında birçok ürün uygun fiyata satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Kurban Bayramı kapsamında çikolata ve şeker çeşitleri geliyor. ŞOK aktüel ürünle4r kataloğundaki; Fırın sütlaç kasesi, bambu çerezlik ve Kurban Bayramı için bıçak çeşitleri de müşterileri sevindirecek nitelikte. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; 3'lü Alpina Cam Ankastre Set 1.349 TL, Alpina Inox Aspiratör 179 TL, Delta DCF A+ Sandık Tipi Derin Dondurucu 1.999 TL, USSU Taş Motoru 199 TL, USSU Balta 49,95 TL, Motte Davul Fırın 199 TL ve Motte Termostatlı Midi Fırın 299 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda 24 cm Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Derin Tencere 79,90 TL, 24 cm Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 74,90 TL, Kumsal Kavurma Sacı 74,90 TL, Kumsal Wok Tava 69,90 TL. Döküm Tava 99,90 TL, Emaye Kızartma Tavası 54,90 TL, Yer Sofrası 59,90 TL, İpli el rondosu 34,95 TL,

1260 cc Paşabahçe Summer Creative Silikon Kapaklı Karaf 19,95 TL, 380 cc Paşabahçe Summer Creative Mini Bardak 4,99 TL, 2100 cc Paşabahçe Kapaklı Yuvarlak Tencere 39,95 TL, 24 cm Paşabahçe Ayaklı Kare Sunum Tabak 36,95 TL, 0.5 litrelik Paşabahçe Iconik Matara 9,99 TL ve 1 litrelik Paşabahçe Iconik Matara 12,95 TL'den ŞOK marketlerde olacak.

ŞOK'ta bu hafta Kurban Bayramı için çikolata ve şekerler indirimli fiyatıyla satışa sunulacak.

ŞOK 7 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğunda Toprak Güveç Tencere 16,95 TL, 3'lü Fırın Sütlaç Kasesi 6,99 TL, 2'li Bambu Çerezlik 21,95 TL, Yuvarlak / Kare Silikon Kapak 34,95 TL, 6'lı Silikon Kapak 19,95 TL, Plastik Poşet Kabı 9,99 TL. 23 cm Plastik Sap Bıçak 12,95 TL, 27 cm Plastik Sap Bıçak 14,95 TL ve Esnek Taşıma Kovası 26,95 TL.

ŞOK'ta haftanın fırsatlarında; Tek Kişilik Baskılı Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 49,95 TL, Çift Kişilik Baskılı Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 59,90 TL, Tek Kişilik Pike 39,95 TL. 80x150 cm Dokuma Kilim 29,95 TL, Koltuk Örtüsü 29,95 TL, Kadın Çapraz Terlik 21,95 TL, Kadın - Erkek Terlik 16,95 TL. Çocuklar için; Pilsan Master Transport Truck Gemili & Arabalı 24,95 TL, 30 cm Barbie Deniz Kızı Bebek 44,95 TL, Gokidy Asa Köpük 5,99 TL, Gokidy Monster Su Atar 19,95 TL ve Kitap Çeşitleri 4,99 TL indirimli fiyatla satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 6 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu ŞOK aktüel kataloğundaki indirimli ürünler bu kadarla da bitmiyor. Cam Kapaklı Derin Tencere 79,90 TL, 24 CM Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 74,90 TL, Kumsal 30 CM Wok Tava 69,90 TL, Kumsal 30 CM Kavurma Sacı 74,90 TL, Yanmaz ve yapışmaz, fırında kullanılabilir Döküm Tava 99,90 TL. Kızartma Teli birlikte Emaye Kızartma Tavası 54,90 TL, Toprak Güveç Tencere 16,95 TL. Fırın 3'lü Sütlaç Kasesi 6,99 TL.

Bambu 2'li Çerezlik 21,95 TL. USSU markası ile 2 yıl garantili 150 MM taş çapına sahip olan 170 watt motor gücüne sahip olan Ussu Taş Motoru 199 TL, Ussu Balta 49,95 TL, Plastik Saplı Bıçak 12,95 TL, PAŞABAHÇE 24 CM Ayaklı Kare Sunum Tabak 36,95 TL. Kapaklı Yuvarlak Tencere 39,95 TL ve daha fazlası indirimli fiyatları ile bu hafta ŞOK marketlerde yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerinizde 220 gram Aytaç Fermente Sucuk 15 TL olurken 30'lu Finish Hepsi Bir Arada Tablet fiyatı 20 TL olacak.