O Kız 11. Bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Sırma Yanık kaleme alıyor. Yayınlanan her bölümü ile izleyiciden büyük beğeni kazanan dizinin seyirci ile buluşacak olan O Kız'ın 11. son bölümünde Ardıç, Sitare'yi boğmaya çalışıyor! O Kız 11. bölümde Doruk'u gözüne kestiren Melek, Sitare'nin krallığını ortak olmak istiyor. O Kız 11. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. O Kız 11. bölüm full izle!

O KIZ 11. BÖLÜM İZLE

O Kız, heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D'de...

O KIZ 11. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Kanal D'nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, sezonun iddialı dizisi "O Kız" yeni bölümüyle ekrana geldi. İzleyicinin büyük beğenisini kazanan dizinin yönetmenliğini Özlem Günhan üstlenirken, senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.

O KIZ 11. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını Content House'un üstlendiği çok konuşulan dizisi O Kız, yine çok izlenecek bir bölümle ekrana geldi.

O Kız'ın 11. son bölümünün konusu şöyle;

Doruk, Sitare ve Ozan arasındaki yasak ilişkiye şahit olduğu için allak bullak olmuş, bambaşka bir hesap içerisine girecektir. Zeynep, Doruk'a, Doruk Zeynep'e olan duygularını bastırmaya çalışırken, Ozan da Zeynep'e olan duygularından kaçma çabasında ama bir yandan da egosunun ve kıskançlığın pençesindedir.

SİTARE'NİN EVİNDE YANGIN ÇIKIYOR!



Sitare ise, bir yandan Ardıç'ın yıllar sonra konuşmaya başlaması yüzünden büyük stres altındadır bir yandan da Doruk'un Ozan'la ilişkisine öğrendiğine dair günden güne güçlenen şüphelerin pençesindedir. Melek'i yeniden görmek için çırpınıp duran Kadir ise, ilk kez bir tabuyu kırar ve Zeynep'le Melek hakkında konuşur.

Kadir, Melek'i bir kez daha görürken Zeynep'in verdiği tepkiyle öfke krizi geçirir. Zeynep, Doruk'a Ozan'la olan gerçeği itiraf eder. Sitare ise Ardıç tarafından saldırıya uğrar. Bu saldırı esnasında Sitare'nin evinde yangın çıkar ve Kadir, olaya şahit olur.

SİTARE VERDİĞİ SAVAŞI KAYBETMEYE BAŞLIYOR!



Sitare, Melek'i kendi safında savaşması için heveslendirirken, kendi kuyusunu kazdığının farkına geç varıyor. Doruk'u gözüne kestiren Melek, Sitare'nin krallığını ortak olmak istiyor. Öte yandan Doruk ve Ozan'ın arasında kalan Zeynep'in ne yapacağı merak konusu!