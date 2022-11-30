Tuzak 7. bölüm full izle! Tuzak 7 son bölüm izle!

Tuzak, 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımını Fabrika Yapım ve Acun Medya'nın üstlendiği Tuzak dizisinin ekrana gelen son bölümünde Mahir ve Umay, Umut'un tutuklanma ihtimalinden korktukları için planın gidişatını değerlendirmeye karar verir. Bu hafta yayın saati 22.30 olarak değiştirilen Tuzak dizisinin 7. bölümünü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklamanız yeterli. İşte başrollerini Akın Akınözü, Bensu Soral ve Talat Bulut paylaştığı Tuzak 7. Bölüm full izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar

TUZAK 7. BÖLÜM İZLE!

Başrollerinde Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik ve Onur Durmaz gibi oyuncuların yer aldığı dizide; Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi başarılı isimler de yer alıyor.

TUZAK 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tuzak, 7. bölümü ile TV8'de izleyici karşısına çıktı.

Tuzak 7. bölümde; Umut (Akın Akınözü), Ceren'e (Bensu Soral) Demir Gümüşay'ın (Talat Bulut) ailesine yaptığı bütün kötülükleri ve Selami olayını anlatır.

Ceren, art arda yaşadığı olaylar sonrasında kime güvenip, kimin yanında olacağını şaşırır. Bir tarafta babası, diğer tarafta da günden güne aşık olduğu bir adam vardır...

Ceren'in kararı; hem planın daha hızlı işleyişi, hem de Umut ile aralarındaki duygusal bağ için çok önemlidir.

Mahir ve Umay, Ceren'in öğrendikleri karşısında polise gidip gitmeyeceğinden emin olamazlar.

Umut'un, olası bir tutuklanma ihtimalinden de çok korkmaktadırlar. Bütün bu olası ihtimaller karşısında planın gidişatını değerlendirmeye karar verirler.