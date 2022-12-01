30 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? O Kız, Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting sıralaması

30 Kasım reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Çarşamba akşamı Kanal D'de O kız, TV8'de Tuzak, ATV'de Kuruluş Osman, Show TV'de Hayat Bugün, Fox TV'de ise Bir Peri Masalı isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak. Aynı zamanda bu akşam Star TV ekranlarında Çöp Adam isimli dizi ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. TRT1 ekranlarında ise Dünya Kupası grup eleme maçları kapsamında önce Avustralya-Danimarka, sonra da Polonya-Arjantin karşılaşmaları ekrana geldi. Show TV'de ise Güldür Güldür Show izleyenleri kahkahaya boğdu. Peki en çok ne izlendi? İşte 30 Kasım 2022 reyting sonuçları

30 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



30 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Belçika Kanada Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada İspanya Kosta Rika Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Belçika Kanada Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

30 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.