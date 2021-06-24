24 Haziran 2021 Perşembe 17:16 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 17:16

Seksenler yeni sezonuyla yeniden TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. 9 sezondur devam eden dizinin başrollerinden Rasim Öztekin'in vefat etmesi sonrası Seksenler yeni sezon 494. bölümde oyuncunun anıldığı sahnede duygusal anlar yaşandı. Seksenler yeni sezon ilk bölümde Çağatay yurt dışında yabancı bir kızla evlenip geri döner. Annesinin kızı kabullenememesi komik anlara neden olurken butik Ali'nin de zenginleşip mahalleye gelmesi izleyenleri şaşırttı. İşte Seksenler yeni sezon 494. bölüm izleme sayfası.

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SENKENLER 9. YENİ SEZON 494. BÖLÜM İZLE!

'Seksenler' yeni hikayeler, yeni karakterler ve yeni oyuncularla çok yakında yeniden TRT 1 ekranlarında.

SEKSENLER YENİ SEZON İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE!

TRT 1'in samimi hikayeleri ve usta oyuncu kadrosuyla sekiz sezondur ekranlara gelen sevilen dizisi Seksenler, geçmişi, içeriğine yeni hikayeler, yeni karakterler ve yeni oyuncuları ekleyerek anlatmaya devam ediyor.

REHA ÖZCAN SEKSENLER'DE!

Türk tiyatrosunun değerli sanatçısı Reha Özcan da Seksenler kadrosuna dahil oldu. Dizide Edebiyat öğretmenini canlandıran Reha Özcan, "1965 yılında doğmuş olmam nedeniyle seksenli ve doksanlı yıllar benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor. Bu yılların hikayelerini anlatan Seksenler dizisine katıldığım için çok heyecanlıyım " dedi.

Dizinin yapımcı ve senaristi Birol Güven "Çok değerli bir oyuncu kadrosuna sahip olan Seksenler'e Reha Özcan gibi usta bir oyuncunun da katılması gücümüze güç katacaktır " dedi.

Seksenler yeni sezon oyuncularından Zeynep Demirel de Çağatay'ın yabancı eşi Amelie'yi canlandıracak.

Trt1 ekranlarında izlediğimiz Seksenler dizisi devam ediyor. Hem de bir çok yeni sürpriz ile birlikte. Mint yapımın çekmiş olduğu diziyi yine aynı ekip hazırlayacak ve sorumlu müdür Birol Güvenin yeni oyuncularında kadroya katılarak oldukça güçlü bir ekibin 2021-2022 sezonunda da ekranda olacağını müjdeledi. Dizinin 2021 çekimleri devam ederken 2021-2022 yeni sezonunda da TRT1 de yayınlanmaya devam edecek.

Daha önceki sezonlarda ekrana gelen Seksenler dizisi uzun süre Trt1 de yayınlanmış ve cumartesi günleri en sevilen dizilerden birisi olmuştu. Ancak diziden bazı oyuncular çıkınca ki mesela Komiser Rıza ve Ergun plak gibi karakterler ayrılınca dizinin reytingleri de hızla düşmüş ve erken final yaparak ekrana veda etmişti. Daha sonra bir çok yeni dizi başladı kanallarda ama hiç biri 80'li yılları Seksenler dizisi kadar doğal ve güzel anlatamadı.

Seksenler dizisi Türkiye'nin, 1980'lerin başından günümüze değin geçen 39 yıllık geçmişinin ve değişiminin hikayesidir. Kaybolan yılları, yitirdiğimiz değerleri, geçmişe özlemi klasik bir Türk ailesi üzerinden anlatan Seksenler, sosyal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini gözler önüne serecek. Dizi, bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk olurken, o yılları yaşamış olanlar kadar yaşamamış olan gençlerin ve çocukların da ilgisini çekecek.

Yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği dizinin, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay oturuyor.