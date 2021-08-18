18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:57 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:57

Sen Çal Kapımı 49. bölüm izleyiciyi duygusal ve romantik sahnelerle karşıladı. FOX Tv'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı son bölümde Serkan hisselerini sattığı için hocalığa geri döner. Eda'nın sürekli uykulu, dalgın hallerini yanlış anlayan Serkan, mimarlığı bıraktığı için Eda'nın kendisine ilgisinin azaldığını zanneder. fakat işin başka bir boyutu vardır. Sen Çal Kapımı 49. bölümde Eda'nın Serkan'a söyleyeceği önemli şey ne? İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 49. bölüm full izleme linki.

SEN ÇAL KAPIMI 49. SON BÖLÜM İZLE

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümde Eda hamile olduğunu öğreniyor. Bir çocuğu daha olacağını öğrenen Serkan, Eda'nın bu sürprizine ne tepki verecek? İşte Sen Çal Kapımı 49. bölümde yaşananlar.

SEN ÇAL KAPIMI 49. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 49. bölümde Artlife'taki hisselerini satan Serkan, yeni bir başlangıç yapmak için üniversitede ders vermeye karar verir ama hocalığa uyum sağlaması beklediği kadar kolay olmayacaktır...

Üstelik Serkan, Eda'nın devamlı uykulu, dalgın hallerini de yanlış anlar. Eda'nın mimarlığı bıraktığı için kendisine ilgisinin azaldığını zanneder.

Halbuki Eda'nın bu hallerinin arkasında ikisini de çok mutlu edecek bir sürpriz vardır...

Eda sürekli uyuklamasından şüphelenip, yaptığı test sonucunda hamile olduğunu öğrenir.

Sen Çal Kapımı 49. bölümde Serkan ve Eda, Kiraz'ın kardeş istemesiyle uğraşırken Eda hamile olduğunu farkediyor. Serkan, bir çocuğu daha olacağını duyunca ne yapacak?

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL YAPIYOR!

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, final çekimlerini tamamladı. Oyuncular son set gününde duygusal anlar yaşadı. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu Sen Çal Kapımı final bölümünün çekimleri sona erdi.

MF Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Altan Dönmez'in yönetmenliğini yaptığı başrollerini; Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter ve Elçin Afacan'ın paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, 52. bölümüyle final yapacağı öğrenildi.

FOX Tv'de yayınlanan romantik komedi türündeki Sen Çal Kapımı, Eylül'ün 8'inde ekrana gelecek olan 52. bölümüyle final yapacak.