Teşkilat 50. bölümüyle izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşattı. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Murat Yıldırım, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun, Ahmet Uğur Say ve Serdar Yeğin'in yer aldığı Teşkilat 50. bölümde yolları kesişen Ömer ve Zehra kulübedeyken saldırıya uğrar. İki arkadaş bulundukları bölgeden çıkabilecek mi? İşte Teşkilat 50. bölüm tek parça izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar.

TEŞKILAT 50. BÖLÜM IZLE TEK PARÇA (TRT İZLE)

Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür...

TEŞKİLAT 50. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getiriyor.

TEŞKİLAT 50. BÖLÜM ÖZETİ

Teşkilat dizisinin 50. bölümünde Ömer, fedakarca talip olduğu ölüm görevinden başarıyla dönerek karanlık yapının kurmayı planladığı terör devleti hedefine ket vurmuştur.

Yolları kesişen iki eski arkadaş Ömer ve Zehra, bulundukları bölgeden çıkmak zorundadır.

David Hartley, kültür ataşesi kisvesi altında yabancı istihbarat istasyon şefi olarak Türkiye'ye gönderilir. Bu görevlendirmeyle eş zamanlı olarak İstanbul'da çeşitli terör eylemleri yaşanır.

Ekip bu eylemleri engellemek için çalışmalara başlar ancak onları bir sürpriz beklemektedir.

Halim'in şehit edilmesiyle kederin hakim olduğu mahallede, Efkar ve Korkut yeni bir yola girer.

Sayısız şehidin kanıyla kurulan bu ülke için tüm benliğiyle mücadele etmeye hazır ekibimiz, terör eylemlerini gerçekleştiren karanlık yapıyı ortaya çıkarmaya kararlıdır.

TEŞKILAT OYUNCULARI

Deniz Baysal Yurtçu, Murat Yıldırım, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun, Ahmet Uğur Say ve Serdar Yeğin.