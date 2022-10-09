Tozluyaka 15. bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitledi. Yapımcılığını Fatih Aksoy ile Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği gençlik dizisi Tozluyaka'nın 15. Ali, babasını kullanarak annesine karşı durur. İki tarafında birbirini suçladıkları yerde kavga daha da alevlenir. Kavganın sonunda ne olacak? Tozluyaka 15. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Tozluyaka 15. Bölüm full izle tek parça!

TOZLUYAKA 15. BÖLÜM FULL IZLE TEK PARÇA!

Tozluyaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin sınıf farkını anlatan bir hikaye işleniyor.

TOZLUYAKA 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tozluyaka 15. Bölümde Cemre'nin katili olarak Osman tutuklanır. Ali, Osman'ın aslında masum olduğunu anlar. Arap ve Zeyno'yu koruyordur. Bunun yüzleşmesini yaşarken Berk de Osman'ın suçsuzluğuna inanıyordur. Bunu kanıtlamak için harekete geçer bile çoktan.

Alilerin yardımına ise hiç beklemedikleri biri yetişir.

Tüm bunlar yaşanırken Derya bir karar alır, ancak Ali babası Kenan'ı kullanarak annesine karşı durur.

İki tarafında birbirini suçladıkları yerde kavga daha da alevlenir. Sonucunda ise iki grubun hiç ummadıkları bir şey olur.

TOZLUYAKA OYUNCULARI

Tozluyaka oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Dakak gibi genç oyuncular yer alıyor. Yapımcılığını NTC Medya'nın ve yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği Tozlu yaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin etkileyici hikâyeleri anlatılıyor.