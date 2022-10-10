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Medya

9 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Tozluyaka ve Teşkilat reytingleri

9 Ekim 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklanıyor. Dün akşam televizyonlarda Yargı, Teşkilat, Masterchef Türkiye, Hababam Sınıfı Tatilde, Çok Güzel Hareketler 2, Tozluyaka ve Gül Masalı dizileri izleyiciyle buluştu. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 9 Ekim 2022 reyting sonuçları

10 Ekim 2022 Pazartesi 09:46 - Güncelleme:
9 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Tozluyaka ve Teşkilat reytingleri
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9 Ekim reyting sonuçları, yayınlanan dizi, film ve yarışma programlarıyla şekillendi. Pazar akşamı 9 Ekim Pazar günü TV'de Kanal D'de Arda'nın Mutfağı var. Akşam saatlerinde Kanal D'nin popüler dizisi Yargı'nın yeni bölümü ekrana geldi. Peki Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 9 Ekim 2022 Pazar reyting sıralaması

9 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

9 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Tozluyaka yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat özet yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

9 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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