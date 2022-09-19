Tozluyaka 12. bölüm FOX TV'de izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde; Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın'ın yer aldığı Tozluyaka 12. Bölümde Cemre kendisine oyun oynayanın ve Mavi'yi aralarına çağıranın arkadaşları olduğunu düşündüğü için hepsine karşı bir savaş açar. İşte Tozluyaka 12. bölüm izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar. Tozluyaka 12. Bölüm full izle tek parça!

TOZLUYAKA 12. BÖLÜM FULL IZLE TEK PARÇA!

Tozluyaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin sınıf farkını anlatan bir hikaye işleniyor.

TOZLUYAKA 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tozluyaka 12. Bölümde Mavi'nin gelişi Cemre'nin daha çok hata yapmasına ve sinirlenmesine sebep olur.

Cemre kendisine oyun oynayanın ve Mavi'yi aralarına çağıranın arkadaşları olduğunu düşündüğü için hepsine karşı bir savaş açar. Eski dostları yeni düşmanlarıdır artık.

Bu sırada Nesrin'in yeni oyunu ters teper. Artık yalanlar fazla sürmeyecektir.

Berk'in ise hedefindeki kişi Ali'dir. Aralarındaki gerginlik bütün sırların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bugüne kadar saklanan sır gün yüzüne çıkmak için sıradadır.

Tozluyaka oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Dakak gibi genç oyuncular yer alıyor. Yapımcılığını NTC Medya'nın ve yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği Tozlu yaka dizisinde zengin ve fakir öğrencilerin etkileyici hikâyeleri anlatılıyor.

Tozluyaka dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

TOZLUYAKA 13. BÖLÜM 1. FRAGMANI