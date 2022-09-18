Yargı 35. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı 35. bölümde Ceylin, Ilgaz'ı öldürmekle suçlanıyor. Ilgaz'ı kim, neden öldürdü? Bulunan cesetler kime ait? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 35. bölüm izleme linki haberimizde. Yargı sezon finali izle!

YARGI 35. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi "Yargı" yeni sezondan 35. bölümü ile ekrana geldi. Yargı'nın 35. bölümüne Ilgaz'ın ölümü damga vurdu. Peki yeni bölümde neler yaşandı? İşte Yargı 35. bölüm özeti...

YARGI 35. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Tüm zorlukları geride bırakıp, evliliklerinin en güzel zamanlarını yaşayan Ilgaz ve Ceylin; itibarını, parasını ve karısını kaybeden, beş parasız sokaklara düşmüş Yekta; yeni bir aşka yelken açmış Pars; öfkesini içine atıp hayata tutunmak için yeni bir yol bulan gül; emekliye ayrılmış Metin; Osman'ın evliliklerinden vazgeçmemeye niyet etmesine inat, ayaklarının üstünde durmayı deneyimleyen Aylin; arkadaşlarına küs ve yenik düştüğü hayata öfkeli Çınar; ve Eren'in bir sabah kuyuda dört ceset bulması...

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 35. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi, yeni sezonda nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı.

CEYLIN VE ILGAZ, BIR DAVADA KARŞI KARŞIYA KALIYOR!

Ceylin ve Ilgaz, bir çocuğun görgü tanığı olduğu cinayet davasında karşı karşıya kalırlar. Ceylin çocuğa olan koruma içgüdüsüyle Ilgaz'dan dosyayı devretmesini ister. Ilgaz ise, savcı olarak dosyayı devretmeyeceğini sert bir şekilde Ceylin'e ifade eder. İkili arasında gergin anlar yaşanır.

ILGAZ'IN ŞAŞIRDIĞI CESET KİME AİT?

Ilgaz ve Ceylin'in hayatı yolunda giderken birden ani bir vaka ile karşılaşırlar. Ilgaz cesetlerden birini tanımaktadır. Ceylin, ısrarla kim olduğu sorar fakat Ilgaz'dan bir yanıt alamaz. Ceset kime ait?

Ilgaz'ı öldürmekle suçlanan Ceylin, Eren'e başka bir itirafta bulunur! Ilgaz'ı kim öldürdü?

Ceylin'in itirafındaki kişi kim?