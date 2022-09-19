18 Eylül Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Tozluyaka, Masterchef, Yargı reyting sıralaması

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Pazar akşamı ATV'de Gül Masalı, Fox TV'de Tozluyaka, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Yargı (Yeni sezon), TRT 1'de Büyükbaba İle Savaş, Star Tv'de Belalı Karakol ve Show TV'de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ekrana geldi. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre zirvede hangi yapım yer aldı? İşte 18 Eylül 2022 Pazar reyting sıralaması

18 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. İşte 18 Eylül reyting sıralaması

18 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Tozluyaka, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Tozluyaka, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Tozluyaka, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.