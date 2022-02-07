7 Şubat 2022 Pazartesi 20:27 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 20:27

Üç Kuruş 13. Bölüm izleyenlerinin karşısına çıktı. Show Tv'de yayınlanan Üç Kuruş'un 13. bölümünde Azade, bir çanta dolusu parayı Kartal'a gösterirken Çetin'in Azade'yle ilgili "Bu kadının ipiyle kuyuya inilmez" sözleri dikkat çekti. Azade, Efe ve Kartal'a ne teklif etti? Kartal'ın teklifi kabul etmesi nelere yol açacak? Show Tv'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 13. Bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Üç Kuruş 13. Bölüm izle Tek Parça!

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Zafer Algöz ve Civan Canova gibi usta isimler yer alıyor.

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

Show Tv'nin sevilen dizisi Üç Kuruş, 13. bölümüyle ekrana geldi. Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Üç Kuruş'un yeni bölümünde Oktay'ın Efe'ye babalık yapamadığını söyleyerek derdini anlatıyor. Azade'nin Efe ve Kartal'a sunduğu teklif ise merak konusu oluyor.

ÜÇ KURUŞ 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Üç Kuruş'un 13. bölümünde Kartal mahalledeki geçim sıkıntısına çare bulmak için Azade'nin ona verdiği tehlikeli görevi kabul eder.

Efe'ye rağmen harekete geçen Kartal ölümle burun buruna gelince, işler içinden çıkılmaz hale gelir.

Kartal'ın teklifi kabul etmesi, Bahar'ı öfkelendirirken ikilinin arasında yaşanan sorunların büyümesine sebep oldu.

Diğer yandan Bahar, "Şimdi gidersen bu mesele burada biter!" diyerek Kartal'a rest çekerken ikilinin ilişkisinde yaşanan gelişmeler büyük bir merakla izlendi.

Abisinin başına bir şey gelmesinden endişelenen Leyla ise Efe'nin polisle çalıştığını bilmesine rağmen Kartal'ın yanında durup onu korumasını istedi.

Ailesini korumak isteyen Oktay, Efe'den Neriman'ın Ferhan'la neden görüştüğünü öğrenmesini ister. Leyla'nın da Ferhan'la görüştüğünü öğrenen Efe, Leyla'yla yüzleşir.

Bahar ise Leyla'nın yardımıyla Kartal'a bir sürpriz hazırlar ve aralarındaki buzları eritmeyi başarır.

Kartal'ın yeni görevinde karşı karşıya kalacağı Baybars'ın has adamlarından Korkmaz'ın oyuna dahil oluşu beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

Üç Kuruş 13. Bölümde Çetin ve Baybars'ın karşı karşıya geldiği heyecan dolu anlarda Baybars'a yöneltilen lazer ışıkları gerilimi artırdı.

Kartal'ın Korkmaz'la karşılaşması tüm dengeleri değiştirirken Oktay'a doğrultulan silahlar korku dolu anlara sahne oldu.

Kartal'ın "baba" diye haykırması ise akıllara "Oktay vuruldu mu?" sorusunu getiriyor.

ÜÇ KURUŞ'TA ÇETIN OYUNA DAHIL OLDU!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'un geçen hafta ekrana gelen bölümünde Çetin'in oyuna dahil olması planları değiştirdi. Baybars'ın karşısında olan Çetin, Kartal ve Efe'ye hem Azade konusunda hem Baybars konusunda yardım etmeyi teklif etti. Çetin'in amacı kafalarda soru işaretleri yaratırken finalde ortaya çıkan gerçek izleyicileri şoke etti. Çetin, Baybars'ın oğlu çıktı. Neriman'ın doğurduktan sonra hiç görmediği oğlundan bahsettiği bölümde yaşanan bu gelişme akıllara "Çetin, Neriman ve Baybars'ın oğlu mu?" sorusunu getirdi.

KARTAL VE EFE, ÇETİN İLE TANIŞTI

Kartal ve Efe'yi kaçıran kişi Çetin çıktı. Çetin'le karşılaşmaları sonucu şaşkınlık yaşayan ikili, amacının ne olduğunu anlamaya çalıştı. Çetin, Kartal ve Efe'ye Azade'ye karşı birlik olmayı teklif etti. Azade'nin kendilerini öldüreceğini söyleyen Çetin'e güvenmeyen Kartal ve Efe, dışarı çıktıklarında Çetin'in doğru söylediği anladı.