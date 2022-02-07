7 Şubat 2022 Pazartesi 20:56 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 20:56

Kalp Yarası 30. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümünde Ayşe'ye arabasıyla çarpan Pınar, "Anne ben çok kötü bir şey yaptım!" diyerek Feraye'den yardım istiyor. Adnan Bey'i kim öldürdü? Ayşe yine bebeğini kaybedecek mi? Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası 30. bölüm izleme linki haberimizde. Kalp Yarası 30. bölüm full izle Youtube!

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Kalp Yarası, Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

KALP YARASI 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kalp Yarası'nın son bölümünde Ferit babasının katilini bulmaya çalışırken Ayşe, Sancakzade Konağı'nı yerinden oynatacak bir itirafta bulunmuştu. Konakta kontrolü sağlamaya çalışan Ferit, ağabeyini karşısına almaktan çekinmez.

Kalp Yarası 30. bölümde; Sessiz telefonlar alan Vedia gizemli davranırken, onu rahatsız eden sır Yaman'ı paramparça eder.

Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler iyice rayından çıkar.

Ferit ve Yaman cephesi bir kez daha karşı karşıya gelirken, Ayşe konakta suların durulması için büyük bir uğraş verir.

Yaman annesiyle karşılaşmanın şaşkınlığını üzerinden atamamışken bu durum Hande'yle gerginliğe neden olur.

Mirza'nın yaptığı teklif ise Ayşe, Vedia ve Betül'ü bir araya getirir.

Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, cinayeti çözecek kilit delillere ulaşır. Ancak bu deliller Ayşe'nin başını belaya sokar.

Pınar, Ayşe'nin çamtasını çalması için kapkaççı tutar. Çantası için koşturan Ayşe'yi görünce panik yapan Pınar, arabasıyla ona çarpar.