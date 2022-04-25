Üç Kuruş 24. Bölümüyle izleyenleriyle buluşuyor. Başrollerinde; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Üç Kuruş 24. bölümde Kartal'ın Bahar'a "Aksiyon yordu mu seni?" sözlerinin dikkat çektiği sahnede ikilinin ne yaptığı ve kimi aradığı izleyicinin aklında soru işaretleri bırakıyor. İşte Üç Kuruş 24 Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Üç Kuruş son bölüm izle Tek Parça!

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ve Nursel Köse gibi usta isimler yer alıyor.

ÜÇ KURUŞ 24. SON BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin 21. bölümü ekrana geldi. Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Üç Kuruş'un son bölümüne Efe ve Kılıç'ın karşı karşıya geldiği anlarda ikilinin sert kavgası nefes kesen anlara sahne oldu. Peki yeni bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm özeti...

ÜÇ KURUŞ 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Üç Kuruş 24. Bölümde Kartal, Bahar ve Efe eve geldiklerinde Leyla onları karşılarken bir misafirleri olduğunu söylüyor. Kartal'ın evine gelen misafir kim?

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi Üç Kuruş dizisinin ekrana gelen son bölümünde Kartal, Bahar ve Efe'nin bir araya geliyor.

Çetin Baybars'a annesinin katiliyle birlikte yaşamayacağını söylüyor.

Oktay ve Şahin, Neriman'ın mezarlığında karşı karşıya gelirken Efe'yle konuşmak için Kartal'ın evine giden Aysel'in ne yapacak?

Üç Kuruş 24. Bölümde Kartal, Çetin sayesinde Konyalı'yı kurtarır fakat Çetin'i Baybars'ın yanında bırakmamakta kararlıdır.

Bahar geçmiştekine benzer bir savaşın başladığını fark edince kaçmak yerine Kartal'ın yanında savaşmaya karar verir.

Önce Ateş'i güvenceye alan Bahar, ardından zekice bir planla Kartal'a yardım etmek için harekete geçer.

Kartal ve Efe tüm aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken hiç beklemedikleri bir hamleyle karşılaşırlar.