Yalancı 7. Bölüm bugün yok mu? Yalancı yeni bölüm neden yayınlanmadı?

29 Ekim 2021 Cuma 14:50 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 14:50

Yalancı 7. Bölüm bugün yok mu? sorusunın yanıtı, Cuma günleri Show Tv'de yayınlanan diziyi izleyenler tarafından merak ediliyor. Her hafta Cuma akşamı Show Tv2de ekrana gelen Yalancı dizisinin yeni bölümü bugün yayınlanmadı. Yalancı dizisinin yayınlanması gereken saatte ekrana Mucize Aşk filmi geldi. Yalancı yeni bölüm neden yayınlanmadı? İşte Show Tv yayın akışı ve Yalancı yeni bölüm tarihi

YALANCI YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Yalancı dizisinin yayın günü değişti. Dizinin Twitter hesabından yapılan resmi açıklamaya göre Yalancı dizisinin yeni günü Salı oldu. Cuma günleri ise Show Tv'de Aziz dizisi ekranlara gelecek.

YALANCI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalancı dizisi her Salı saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek. Dizi normalde Cuma günü yayınlanıyordu fakat yapılan açıklamayla dizinin günü değişti. Cuma günleri ise yeni dizi Aziz ekranlara gelecek.

YALANCI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Yalancı dizisi bundan böyle Salı günleri yayınlanacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet Emir'i kaçıran Deniz, sorularıyla giderek onu köşeye sıkıştırmaya başlıyor. Aralarındaki gerilimin yükseldiği tanıtımda Mehmet Emir, intihar eden karısıyla ilgili şok bir itirafta bulunuyor. Eşinin ölmesini izlediğini söyleyen Mehmet Emir, açıklamalarıyla Deniz'i bir kez daha şaşkınlığa uğratıyor ve ne kadar tehlikeli biri olduğunu gözler önüne seriyor.

YALANCI 7. BÖLÜM FRAGMANI

Yalancı 7. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Mehmet Emir'i kaçıran Deniz, sorularıyla giderek onu köşeye sıkıştırmaya başlıyor. Aralarındaki gerilimin yükseldiği tanıtımda Mehmet Emir, intihar eden karısıyla ilgili şok bir itirafta bulunuyor. Eşinin ölmesini izlediğini söyleyen Mehmet Emir, açıklamalarıyla Deniz'i bir kez daha şaşkınlığa uğratıyor ve ne kadar tehlikeli biri olduğunu gözler önüne seriyor.

YALANCI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yalancı'nın ekrana gelen altıncı bölümünde Deniz, Mehmet Emir'in bütün hamlelerini önceden öğrenmesiyle kendisini takip ettirdiğini ya da birinin ona haber verdiğini düşünmeye başladı. Mehmet Emir'in ise Deniz'in evindeki oyuncak ayıya kamera yerleştirdiği ve her şeyi oradan öğrendiği ortaya çıktı.

Mehmet Emir, Deniz için giderek daha büyük bir tehlike haline gelirken Yasemin, sonunda Mehmet Emir'in intihar eden karısı Mine hakkında eline geçen bilgileri Deniz'le paylaştı. Deniz, daha sonra Görkem'den aynı konu hakkında Murat'ın da araştırma yaptığını öğrenince kendisine yalan söyleyen Murat ve Yasemin'den şüphelenmeye başladı. Okay, Murat'ı son yaşanan olaylardan dolayı uyarmak için yemeğe davet etti.

İkilinin yemeğinde konuşma hiç beklenmedik bir yere gitti ve sarhoş olan Murat, Okay'ın şüpheleneceği şeyler söyledi. Mehmet Emir'den sonra Murat'tan da Yasemin'le alakalı şeyler duyan Okay, Yasemin'e hayatında biri olup olmadığını sordu. Yasemin olmadığını söylese de gerçeklerin ortaya çıkması uzun sürmedi.

Deniz, Murat ve Yasemin arasındaki ilişkiyi öğrendi. İkilinin yüzleşmesinin hemen ardından Okay da gerçekleri öğrendi. Deniz, Murat ve Yasemin arasındaki ilişkiyi öğrendikten sonra tek güvendiği ailesini de kaybetti ve büyük bir yıkım yaşadı. Finalde ise Deniz'in yaptığı plan izleyenleri şoke etti. Deniz, Mehmet Emir'i kaçırdı. Deniz'in ne yapacağı merak konusu olurken o anlarda heyecan doruklara ulaştı.

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Yalancı" yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

YALANCI KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

YALANCI OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Gizem Soysaldı : Tuğba

Ozan Ayhan : Oğuz

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Mihrimah Selin Vardar : Derin