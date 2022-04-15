Yalnız Kurt, 12. bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Osman Sınav'ın yapımcılığını, Çağatay Tosun'un yönetmenliğini "Yalnız Kurt" dizisinin 12. bölümünde Nizam'ın Türkiye'yi dışarıda zora sokma adına sınır ötesi göreve gittiğini öğrenen Viking ve Sare onun peşine düşerler. Viking ve Sare bu görevi öğrenebilecekler mi? İşte Yalnız Kurt 12. bölüm izleme sayfası ve yeni bölümde yaşananlar. Yalnız Kurt 12. bölüm izle full hd tek parça!

YALNIZ KURT 12. BÖLÜM İZLE!

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin başrollerinde; Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi isimlerin yer alıyor.

YALNIZ KURT 12. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yalnız Kurt dizisi, her hafta Cuma günü saat 20.00'de Atv'de...

YALNIZ KURT 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

Doğan bombayı iftar çadırından almayı başarsa da bombadan kurtulmak için vakti kalmamıştır.

Nazar'ı bulan Altay ise bombanın patlama sesini duyunca dehşete düşer.

Bombayı koyan Nazar'ı yakalayan Altay, ondan sert bir şekilde hesap sorar. Nazar, Altay'ın elinden kurtulabilecek mi?

Golyat, Yıldırım Projesi'nin intikamını almak için KOD 74'ü devreye sokar ve Amerikan ajanları tarafından yeni görevler Mira'ya teslim edilir. Kod 74 nedir ve ilk hedefi neresidir?

Mira ve Nizam Türkiye'de kaos, kargaşa ve karışıklık çıkarmayı hedefleyen yeni görevlerinden ötürü çok heyecanlanırlar.

Nizam sınır ötesi göreve giderken Mira, Türkiye içindeki karışıklığı yönetecektir. Nizam'ın sınır ötesi görevi nedir?

Nizam'ın Türkiye'yi dışarıda zora sokma adına sınır ötesi göreve gittiğini öğrenen Viking ve Sare onun peşine düşerler. Viking ve Sare bu görevi öğrenebilecekler mi?

Ahmet karışan sokakları teskin etmeye çalışırken Altay da sokak olayları için elinden geleni yapacaktır. Tüm bunlar olurken de Doğan'ın yerini almak isteyen biri vardır. Doğan'ın yerini almak isteyen kişi kimdir?