4 Kasım 2021 Perşembe 14:40 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 14:40

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 119. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma'nın 119. bölüm fragmanında Doğan bey, geçmişte yaşanan bir olaydan dolayı bir hastaneyi satın alıp Kumru ile ilgili bir olayı örtbas etmiştir. Doğan, kızı ile ilgili ne saklıyor? Peki Yasak Elma 119. yeni bölümde neler olacak? İşte Yasak Elma 119. bölüm fragmanı.

YASAK ELMA 119. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 119. yeni bölüm fragmanında Doğan, Ender'e "Seni özel hayatımda istemiyorum" der. Ender ise türlü oyunlara başvurur.

Ender, geceleri Kumru ile gündüzleri de Yıldız ile takılmaya başlar. Bunu farkeden Yıldız, Ender'in ikili oynadığını düşünüp gardını alır.

Öte yandan Yıldız, Kumru'nun babası Doğan'a gidip. "Siz bizim evimize girip çıktınız, bizimle yemekler yediniz... Meğerse Çağatay ve Kumru'nun ilişkisini biliyormuşsunuz" deyip hesap sorar.

Doğan ise "Kumru ile yaşadığımız şeyi bilseydin, böyle konuşmaz hatta bana hak verirdiniz" der.

Yasak Elma 119. bölümde Doğan ve ailesinin büyük bir sırrı olduğunu düşünen Yıldız haksız değildir. Doğan bey, geçmişte yaşanan bir olaydan dolayı bir hastaneyi satın alıp Kumru ile ilgili bir olayı örtbas etmiştir. Doğan, kızı ile ilgili ne saklıyor?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma'nın önceki bölümünde Yıldız, Çağatay ve Kumru'yu herkesin içinde rezil ettikten sonra kocasını terkediyor.

Yıldız, çocuğunu da alıp evi terkediyor. Çağatay pişman olup kapısına dayansa da Yıldız'ın affetmeye niyeti yoktur.

Çağatay kapıya dayanıp Yıldız'a yalvarsa da Yıldız kararından vazgeçmiyor.

Yıldız'ın, Çağatay ve Kumru ilişkisini ifşa etmesi herkesin hayatında bomba etkisi yapar.

Çağatay ise Yıldız'ı geri kazanmaya çalışırken, yaptıklarının cezasını yalnızlığıyla öder. Kumru ise Çağatay'a "Adam olsaydın da yaşadığın şeyin arkasında durabilseydin!" diyerek ilişkisine sahip çıkmamakla suçlar.

Ender ise Kumru'nun babası Doğan'a yakınlaşmak için bu ihanet olayını kendi lehine çevirmeye karar veriyor.

Doğan, intikam planı için kollarını sıvarken, Kumru beklenenin aksine başka bir hamle yapacaktır. Doğan, intikamını almak ve olayı lehine çevirmek için kızı Kumru'ya sahip çıkıyor.

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