Yasak Elma 142. son bölümü izleyenleriyle buluştu. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 142. bölümde Ekin, Doğan'ın gerçek yüzünü düğünde ortaya çıkarmaya kararlıdır. Doğan, Ekin'in planını tahmin ederek ona ters köşe yapar. Peki şimdi ne olacak? Yasak Elma 142.Bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma son bölüm özeti haberimizde.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 142.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 142. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 142. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma'nın yeni bölümünde birbirinden önemli gelişmeler yaşandı.

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 142. yeni bölümünde Kumru ve Ekin'in evlenmesinin etkileri sürerken, Doğan belirli şartlar altında bu evliliği kabul edeceğini söyler.

Yıldız, Kumru'dan kurtulacağı için seviniyordur.

Yasak Elma son bölümde Ekin, Doğan'a kendisini kurtaranın Çağatay olduğunu söyler. Doğan'ın sinirden gözü dönmüştür.

Ekin ve Çağatay'ın ise Doğan için başka planları vardır.

Ekin, Doğan'ın gerçek yüzünü düğünde ortaya çıkarmaya kararlıdır.

Yasak Elma 142. bölümde Doğan, Ekin'in planını öngörerek ona ters köşe yapar. Ekin tam açıklama yapacağı sırada Doğan, öldü sanılan adamı getirir. Ekin ve Çağatay şimdi ne yapacak?