AA 20 Şubat 2020 Perşembe14:35 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 15:28

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

TRT Haber televizyonuna açıklamada bulunan Aydın, "Bir kafeye, bir de büfeye, aşırı sağcı neo-nazi ideolojiye sahip saldırgan tarafından terör saldırısı düzenlendi. Şu ana kadar gelen, elimizdeki bilgilere göre 5 kurbanımız var. Toplamda 9 insanı katletti, sonra da kendisi ve annesiyle birlikte gece yarısı öldüğü haberleri var." diye konuştu.

Almanya'daki Türk toplumunun bu ırkçı saldırıları ilk kez yaşamadığını anımsatan Aydın, "Son 30 yılda bu kurbanlarımızla beraber 30'un üzerinde insanımız, Almanya'da aşırı sağ terörün kurbanı haline geldi." ifadesini kullandı.

Aydın, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır dileyerek, hastanede 9 ağır yaralı bulunduğunu aktardı.

"Kurbanlardan 37 yaşındaki Ağrılı Gökhan Gültekin'in babası Behçet amca ile az önce görüştüm" diyen Aydın, şöyle devam etti: "Nişan hazırlıkları yapıyormuş. Gencecik insanlar. Bunların bu şekilde katledilmesini gerçekten lanetliyoruz, kınıyoruz. Buradaki Türk toplumunun da bu olaylar karşısında birlik, bütünlük içerisinde hareket etmelerini, yine bulundukları toplumdan bizlerle birlikte dayanışma gösteren insanlarla, Nazilere, aşırı sağcılara karşı gerekli tepkiyi, karşılığı ortaya koymalarını bekliyoruz. Burada Alman siyasetine de büyük sorumluluk düşüyor. Artık, sözün bittiği noktadayız. Gerekli tedbirlerin, en güçlü ve sert biçimde alınması, Almanya'nın geleceği ve güvenliği için de önemlidir, diye düşünüyorum."

Aydın, Eyalet ve Federal İçişleri Bakanları ile kısa süre içinde görüşüp, saldırı hakkında daha ayrıntılı bilgi almaya çalışacağını sözlerine ekledi.

- MERKEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Hanau kentinde aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." dedi.

Merkel, Hanau kentindeki iki iş yerine düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin Başbakanlıkta açıklama yaptı.

Olaya ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier ve Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky ile görüşerek bilgi aldığını aktaran Merkel, Brüksel’de bugün katılacağı Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde olaya ilişkin yürütülen soruşturmaya ve yaralıların durumuyla ilgili bilgi alacağını kaydetti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de görüştüğünü ifade eden Merkel, "Kesin bir değerlendirme yapılması için henüz erken. Ancak bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek." dedi.

Şu anda birçok şeyin saldırganın aşırı sağcı ve ırkçı sebeplerle hareket ettiğini gösterdiğini belirten Merkel, “Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu zehrin çok sayıda suça sebep olduğunu vurgulayan Merkel, Almanya’da 2000-2007 yıllarında aşırı sağcı terör örgütü NSU’nun işlediği cinayetlere, geçen yıl Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesine ve Halle kentinde bir sinagoga ve döner büfesine yapılan saldırıya işaret etti.

"Alman hükümeti ve tüm devlet kurumları ülkemizdeki her bireyin hak ve onurundan yanadır. Biz halkımızı köken ve dinine göre ayırt etmiyoruz." ifadesini kullanan Merkel, Almanya’yı bölmeye çalışanlara karşı kararlılıkla tüm güçle karşı durduklarını kaydetti.

- ALMANYA CUMHURBAŞKANI STEİNMEİER: IRKÇI NEFRET TEHDİDİ ALTINDAKİ TÜM İNSANLARIN YANINDAYIM. ONLAR YALNIZ DEĞİLLER



Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ırkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanında olduğunu belirterek, "Onlar yalnız değiller." dedi.

Steinmeier, Hanau kentindeki 2 iş yerine düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hanau'daki terör eylemini dehşet içinde öğrendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Steinmeier, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Steinmeier, açıklamasında, "Irkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanındayım. Onlar yalnız değiller. Almanya'daki insanların büyük çoğunluğu bu eylemi ve her türlü ırkçılığı, nefret ve şiddeti kınadığından eminim." ifadelerini kullandı.

- CDU GENEL BAŞKANI VE SAVUNMA BAKANI KARRENBAUER DA AÇIKLAMA YAPTI



Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hanau'daki şiddet olayından dolayı sarsıldığını ve üzgün olduğunu belirterek, "Olayın arka planı aydınlatılmalı. Aşırı sağcı saiklerle yapılan saldırılar bizi sakin bırakmamalı, buna karşı birlikte durmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- OLAY



Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde 2 kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulundu.

Saldırgan Tobias R'nin, avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı belirtildi.

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