İsrail vahşeti böyle görüntülendi! Araçları sivillerin üzerine sürdüler

10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:10 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:25

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisi de Harem-i Şerif'tekilere saldırdı. Filistin Kızılay Cemiyeti, saldırılar sırasında bazı çalışanlarının Mescid-i Aksa'ya girişinin engellendiğini aktardı.

ARAÇLARI SİVİLLERİN ÜZERİNE SÜRDÜLER

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarından kan donduran görüntüler de gelmeye devam ediyor. Twitter'da paylaşılan bir videoda işgalci bir Yahudi yerleşimcinin kullandığı bir aracı Filistinlilerin üzerine sürdüğü ve bir kişiyi ezdiği görüldü.

Aynı görüntülerde İsrail polisinin saldırgan sürücüyü koruma altına aldığı anlara ait görüntüler de yer aldı.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ MESCİD-İ AKSA'YA YÜRÜYOR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde İsrail polisinin sert müdahalesinin ardından binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşe geçtiği görüldü.

Palestinians are marching towards AlAqsa mosque to defend it against the Zionist settlers attack. #حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/8LkbyL4rQU — د. جاسم الخويطر (@Jassim4007) May 10, 2021

FİLİSTİN KIZILAYI: YARALANANLARIN SAYISI 305'E ÇIKTI

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere sert müdahalesinde yaralı sayısı 305'e yükselirken, polisin çekildiği bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 7'sinin durumu ağır, 228 yaralı hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale eden İsrail polisinin 4 saatin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği belirtildi.

Mescid-i Aksa'nın kapılarını bir süre kapatan polisin çekilmesinin ardından, avlu kapılarının giriş için yeniden açıldığı kaydedildi.

Aksa avlusunda bulunan ve içeri giren çok sayıda Filistinli de tekbir getirerek, sloganlar attı.

AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa alanı üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurdu.

Bunun üzerine çıkan olaylarda polis, Kıble Mescidi ve Kubbetüs Sahra da dahil olmak üzere Harem-i Şerif'teki tüm Filistinlilere müdahale etti.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaralıların hastaneye götürüldüğü sırada İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını belirtti.

AA FOTO MUHABİRİ HARUF İKİNCİ KEZ YARALANDI

İsrail polisinin 7 Mayıs'taki müdahalesinde sırtına plastik mermi isabet eden AA foto muhabiri Mustafa Haruf, bu kez de Harem-i Şerif'teki olayları takip ettiği sırada göğsünden aynı şekilde yaralandı.

Haruf'un yanı sıra yaralanan başka gazetecilerin de bulunduğu öğrenildi.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, "Kudüs Günü" olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, "Kudüs Günü" olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

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