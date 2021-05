İsrail vahşeti böyle görüntülendi! Araçları sivillerin üzerine sürdüler

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisi de Harem-i Şerif'tekilere saldırdı. Filistin Kızılay Cemiyeti, saldırılar sırasında bazı çalışanlarının Mescid-i Aksa'ya girişinin engellendiğini aktardı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarından kan donduran görüntüler de gelmeye devam ediyor. Twitter'da paylaşılan bir videoda işgalci bir Yahudi yerleşimcinin kullandığı bir aracı Filistinlilerin üzerine sürdüğü ve bir kişiyi ezdiği görüldü.

Aynı görüntülerde İsrail polisinin saldırgan sürücüyü koruma altına aldığı anlara ait görüntüler de yer aldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde İsrail polisinin sert müdahalesinin ardından binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşe geçtiği görüldü.

Palestinians are marching towards AlAqsa mosque to defend it against the Zionist settlers attack. #حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/8LkbyL4rQU