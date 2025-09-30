İSTANBUL 21°C / 12°C
  BM'den Trump'ın 'Gazze Planı'na temkinli destek
Dünya

BM'den Trump'ın 'Gazze Planı'na temkinli destek

Birleşmiş Milletler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için sunduğu ateşkes planının tarafı olmadığını açıkladı ancak 'tüm barış girişimlerine destek vermeye hazırız' mesajı verdi.

30 Eylül 2025 Salı 14:19
BM'den Trump'ın 'Gazze Planı'na temkinli destek
ABONE OL

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke ve BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Alessandra Vellucci, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeyi hedefleyen planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UNOCHA Sözcüsü Laerke, BM'nin, bu planın taslağının hazırlanmasında yer almadığını, bu sebeple planın içeriğine dair bilgisinin olmadığını belirtti.

Laerke, "BM ve insani yardım kuruluşları, ilk günden beri yaptığımız gibi, Gazze'ye yardım dağıtımını artırmaya hazır ve bu konuda yetenekli. Bunu yapmamıza izin verilen, güvenlik ve emniyetin olduğu her fırsatta yardımları ulaştırıyoruz." dedi.

Gazze'ye ulaştırılmak için stoklanmış ve gönderilmeye hazır yardımların olduğunu aktaran Laerke, bu yardımların bedelinin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını bekleyen bağışçılar tarafından ödendiğini dile getirdi.

- "HER TÜRLÜ BARIŞ PLANINI DESTEKLEMEYE HAZIRIZ"

Vellucci de açıklanan planın farkında olduklarını söyledi.

Barış çabaları konusunda taraflarla iletişimi sürdürdüklerinin altını çizen Vellucci, "Gerçekten de tüm arabuluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette, insani yardım sağlanması dahil, elimizden gelen her türlü barış planını desteklemeye hazırız." diye konuştu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.

