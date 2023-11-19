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Dünya

Filistin Devlet Başkanı'ndan Biden'e çağrı: ''Gazze'deki soykırımı durdurun!''

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Biden'a İsrail'in katliamlarına son vermesi için çağrıda bulunarak, 'Sizi (Biden), taşıdığınız resmi ve insani sıfatınızla, bu insani felaketi hatta masum halkımıza karşı işlenen soykırımı durdurmaya ve abluka altındaki halkımıza yardım etmeye çağırıyorum.' dedi.

AA19 Kasım 2023 Pazar 03:14 - Güncelleme:
Filistin Devlet Başkanı'ndan Biden'e çağrı: ''Gazze'deki soykırımı durdurun!''
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden'i, Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı işlenen soykırımı durdurmak için acil müdahaleye çağırdı. Abbas Biden'a seslenerek, "Sizi (Biden), taşıdığınız resmi ve insani sıfatınızla, bu insani felaketi hatta masum halkımıza karşı işlenen soykırımı durdurmaya ve abluka altındaki halkımıza yardım etmeye çağırıyorum." açıklamasında bulundu.

Abbas'ın, Filistin topraklarında yaşananlara ilişkin yaptığı konuşma, Filistin devlet televizyonunda yayımlandı.

Abbas, konuşmasında şunları kaydetti:

"Sahip olduğu uluslararası konum ve İsrail makamlarına etki etme gücünden ötürü özel sorumluluğu olan Biden'e sesleniyorum. Sizi (Biden), taşıdığınız resmi ve insani sıfatınızla, bu insani felaketi hatta masum halkımıza karşı işlenen soykırımı durdurmaya ve abluka altındaki halkımıza yardım etmeye çağırıyorum. Böyle bir soykırım, nefsi müdafaa olabilir mi? Bu, ceza gerektiren bir savaş suçudur. Halkımıza dönük öldürme ve yıkım, insan kapasitesinin üstündedir."

BİDEN SORUMLULUK ALMALI

Abbas, Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının durması için de acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, UNRWA bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulu ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesindeki Tel ez-Zater Okulu'nu bombaladığını hatırlatan Abbas, ABD Başkanı Biden ve diğer dünya ülkeleri liderlerinden, bu saldırıların durdurulması konusunda sorumluluk almasını istedi.

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