İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7812
  • EURO
    31,4805
  • ALTIN
    1848.97
  • BIST100
    8046.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu duyurdu: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı!
Dünya

Netanyahu duyurdu: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı!

İsrail Başkanı Netanyahu, rehine takasında anlaşma sağlandığını belirterek, 'Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak' açıklamasında bulundu.

21 Kasım 2023 Salı 23:15 - Güncelleme:
Netanyahu duyurdu: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı!
ABONE OL

Rehine takasında anlaşma sağlandı. İsrail Başkanı Netanyahu: Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak

Başbakan Netanyahu, esir takası anlaşmasını ele almak üzere gerçekleştireceği kabine toplantısından önce basın açıklaması yaptı.

Netanyahu, "Savaşa devam ediyoruz ve tüm hedeflere ulaşana kadar bunu sürdüreceğiz. Hamas'ı ortadan kaldıracağız, kaçırılanların hepsini geri getireceğiz ve Gazze'de İsrail'i tehdit eden hiçbir unsurun kalmayacağını garanti edeceğiz." dedi.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında, Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ila 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı.

Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleşeceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı iddia edilmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 2000'den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

  • rehin anlaşması
  • Netanyahu
  • rehine serbest bırakma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.