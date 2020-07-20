Karanlık ağ harekete geçti! Epstein davasına bakan yargıcın oğlu öldürüldü, eşi ağır yaralı

star.com.tr 20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:49 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:04

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve cinsel amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, cezaevinde intihar ederek ölmüştü.



Ancak, suçlamaların yanı sıra, Alman bankası Deutsche Bank'tan İngiltere Prensi Andrew'e hatta Mossad'a kadar uzanan derin ve kirli ağlar üzerindeki sis perdesi, henüz aralanmış değil.

Dünya skandalı konuşurken, Epstein'ın ilişkili olduğu kirli ağ harekete geçti.

Kurye kıyafeti giymiş silahlı bir adam, New Jersey'de yaşayan ve Epstein davasına bakan federal Yargıç Esther Salas'ın oğlunu öldürdü ve kocasını ağır yaraladı.

Saldırı, Pazar günü sabahı New Jersey'deki North Brunswick ilçesindeki Yargıç Salas'ın evinde gerçekleşti. Basında çıkan haberlere göre, silahlı adam içeri girmek için Federal Express kargo şirketi elbisesi giymişti.

Kimliği belirsiz saldırgan, Deutsche Bank-Jeffrey Epstein davasını araştıran federal yargıcın kocasını ve oğlunu vurdu.

Taciz, tecavüz, pedofili... Kirli ağlar çözülecek mi? Amerikalılar Prens Andrew'i istiyor Washington DC'deki Katolik Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Daniel Anderl, kalbinden vurularak öldü.

Salas'ın eski Essex County savcı yardımcısı olan 63 yaşındaki avukat eşi Mark Anderl ise, vücudunun farklı yerlerinden vurularak ağır yaralandı. New Brunswick'teki Robert Wood Johnson Hastanesi'ne kaldırılan Anderl'in durumunun, hala kritik olduğu bildiriliyor.

Saldırı sırasında evin bodrumunda olan Salas, saldırıdan zarar görmeden kurtuldu.

Olay, Salas'ın pedofili, tecavüzcü ve insan kaçakçılarının hesaplarını yönettiği iddiasıyla Deutsche Bank'ı davaya dahil etmesinden kısa bir süre sonra meydana geldi. Banka, bu ayın başlarında New York yargısıyla anlaşmak için 150 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Tacizin, tecavüzün, insan kaçakçılığının parasını onlar ödemiş! Alman devine 150 milyon dolar ceza Epstein'in bağlantıları ile ilgili İsrail gizli istihbarat servisi Mossad'dan, devlet başkanlarına kadar uzanan çeşitli iddialar dolaşırken, ABD'de bir mahkeme, İngiltere Prensi Andrew'in de bağlantısının soruşturulmasını istedi.

Öte yandan Gazeteciler Dylan Howard, Melissa Cronin ve roman yazarı James Robertson'ın araştırmaları sonucu yazılan 'Epstein: Dead Men Tell No Tales (Epstein: Ölüler Sır Vermez)' adlı kitapta, Epstein ve eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in Mossad için çalıştıkları iddia ediliyor.

Tüm gizemlerin arasında yeni iddia: Mossad'a çalışıyordu