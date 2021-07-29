Anestezi taban puanları 2021 belli oldu mu? Anestezi bölümü taban puanları ve başarı sıralaması

29 Temmuz 2021 Perşembe 14:46 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 14:46

2021 Üniversite sınavı YKS sonuçları açıklandı. Sınav sonucunu öğrenen adaylar, aldıkları puana göre hangi bölümleri tercih edebileceklerini araştırmaya başladılar. Bu kapsamda Anestezi taban puanları 2021 en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Peki Anestezi taban puanları 2021 belli oldu mu? İşte ÖSYM'nin yayımladığı YKS kılavuzunda Anestezi başarı sıralaması ve taban puanları...

ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2021 BELLİ OLDU MU?

Anestezi taban puanları 2021, ÖSYM'nin hazırlamış olduğu YKS Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yayınlandı. Anestezi Taban puanlarını bulmak için kılavuza tıklayıp Ctrl+F tuşlarına basarak istediğiniz kelimeyi aratabilirsiniz.

2021 ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ, TABAN PAUNLAR VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercihleri, üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları göz önünde bulunudurularak ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılacak.

Anestezi bölümünde, 2 yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 120 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Aday öğrencilerin Anestezi bölümüne alımı TYT puanı ile gerçekleşmektedir.

Y-TYT YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Ham puan, sınav sonrasında hesaplanmış olan puandır. Yerleştirme puanı ise ham puanın ağırlıklandırılmış halidir. Yerleştirme puanının belirlenmesinde ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı (AOBP) kullanılır.

Y-TYT Yerleştirme puanı, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) için hesaplanan yerleştirme puanını ifade etmektedir.

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