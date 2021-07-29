29 Temmuz 2021 Perşembe 15:11 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:11

YKS sonuçları açıklandı. Üniversite adayları, sınav sonucunda aldığı puana göre hangi bölümleri tercih edebileceklerini araştırmaya başladılar. Bu kapsamda Eczacılık taban puanları 2021 en çok merak edilen bölümler arasında yerini aldı. Peki Eczacılık taban puanları 2021 belli oldu mu? İşte Eczacılık sıralama ve taban puanları ile ilgili tüm detaylar...

ECZACILIK TABAN PUANLARI 2021 BELLİ OLDU MU?

Eczacılık taban puanları 2021, ÖSYM'nin hazırlamış olduğu YKS Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yayınlandı. Eczacılık Taban puanlarını bulmak için kılavuza tıklayıp Ctrl+F tuşlarına basarak istediğiniz kelimeyi aratabilirsiniz.

2021 YKS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ECZACILIK OKUYANLAR NE İŞ YAPAR?

Eczacılık bölümü mezununun iş olanakları oldukça fazladır.Ar-ge de, Serbest eczacılık yaparak, hastane eczacılığı, ilaç fabrikaları, yardımcı eczacı, mesul müdür , akademisyen ve daha bir çok alanda çalışabilir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2021?

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

4 yıllık sözel bölümlerin başarı sıralamaları ve taban puanları 2021

YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?