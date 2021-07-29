29 Temmuz 2021 Perşembe 15:59 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:59

2021 YKS sonuçları açıklandı. Sınav sonucunu öğrenen üniversite adayları, aldıkları puana göre hangi bölümleri tercih edebileceklerini araştırmaya başladılar. Bu kapsamda Hemşirelik taban puanları 2021 en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Peki Hemşirelik taban puanları 2021 belli oldu mu? İşte ÖSYM'nin yayımladığı YKS tercih kılavuzuna göre Hemşirelik başarı sıralaması ve taban puanları...

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2021 BELLİ OLDU MU?

YKS 2021 tercih kılavuzunda Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Hemşirelik Taban puanlarını bulmak için kılavuza tıklayıp Ctrl+F tuşlarına basarak istediğiniz kelimeyi aratabilirsiniz.

YKS 2021 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, Ağustos'un 05-13'ü arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

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