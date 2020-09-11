11 Eylül 2020 Cuma 15:01 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 15:01

AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? AÖF diplomalar ne zaman verilecek? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 yaz okulu sınavları 9 Eylül’de gerçekleştirildi. Heyecanla beklenen AÖF yaz okulu sınav sonuçları erişime açıldı. AÖF mezuniyet süreci ile ilgili tüm merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsniz.

Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesi ziyaretçi akınına uğrarken mezun olmaya hak kazanan öğrencileri büyük bir heyecan sardı. AÖF diploma sorgulma aişlemleri Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

AÖF MEZUN OLDUĞUMU NASIL ÖĞRENİRİM?

AÖF diploma sorgulama işlemleri, AÖF'ün https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C. Kimlik numarası ve diploma numarası girilerek diploma doğrulama işlemi yapılabilecek.

AÖF DİPLOMA NE ZAMAN VERİLECEK?

2019-2020 AÖF diplomaları konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçmiş yıllarla ilgili mezuniyet sürecine dair detayları açıklayan Anadolu Üniversitesi diplomalarla ilgili şu ifadelere yer vermişti;

AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? Diploma ne zaman verilecek?

"Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.

Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.

Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.

Fakülteye öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.

Mezuniyet tarihinden sonra kimlik bilgilerinde mahkeme kararı ile değişiklik olması hâlinde (evlenme ve boşanma hariç) yeni kimlik bilgilerine göre diploma düzenlenmektedir."

AÖF MEZUNİYET SÜRECİ

Mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencilerin (GNO 2.00 ve üzeri, Ön lisans için 120 AKTS kredi, Lisans için 240 AKTS kredi) işlemleri yapılır ve öğrencilerin mezun bilgileri YÖKSİS’e gönderilir.

AÖS’de mezuniyet işlemi yapıldıktan sonra mezun bilgisi YÖKSİS’e gönderilir. Mezun olanlar e-Devlet Kapısı üzerinden “Mezun Belgesi “alabilmektedir. Ayrıca AÖF Bürolarından diplomalar hazırlandığı için Geçici Mezuniyet Belgesi verilmez.

AÖF AKADEMİK TAKVİM (2020-2021)

AÖF'ün 2020-2021 akademik takvimi şu şekilde:

YKS yeni kayıt: 31 Ağustos - 10 Eylül 2020

Dikey Geçiş: 28 Eylül 2020

Ek Yerleştirme: 01 Ekim 2020

Yatay Geçiş: 14 - 17 Eylül 2020

Yatay Geçiş Ders Ekleme: 12 - 15 Ekim 2020

AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 - 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ATA AÖF öğrenci girişi: ATA AÖF sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)

AÖF ders geçme notu kaçtır? AÖF harf notları

AÖF DD geçer mi?

AÖF DC ne demek? DC ile geçilir mi?

AÖF CD ile geçilir mi?