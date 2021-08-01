Bugün ne sınavı var? 1 Ağustos 2021 ÖSYM sınav takvimi

1 Ağustos 2021 Pazar 09:33 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 09:33

Bugün ne sınavı var? sorusu okul önlerindeki kalabalık dolayısıyla merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, bugün sınava girecek adaylar için sınav giriş belgelerini 1 hafta öncesinden yayınladı. Peki bugün ne sınavı var? İşte 1 Ağustos 2021 ÖSYM sınav takvimi ve bugünkü sınavlarla ilgili ayrıntılar...

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı kapsamında 2021 KPSS Alan Bilgisi Sınavları gerçekleştirilecek.

Bugün gerçekleştirilecek olan sınav iki oturumdan oluşacak olup, ilk oturum 10.15'te, ikincisi ise 14.45'te başlayacak.

2021 KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM tarafından yapılan uyarı kapsamında; 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara sınav saatinden önce gelmeleri gerekiyor.

KPSS SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.