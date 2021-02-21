Bugün ne sınavı var? 21 Şubat 2021 ÖSYM sınav bilgileri

21 Şubat 2021 Pazar 10:12 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 10:12

Bugün ne sınavı var? sorusunun cevabı, özellikle sabah saatlerinde gözlemlenen yoğunluk nedeniyle merak edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılının sonlarında yapılacak birçok sınav için erteleme kararı alınmıştı. Sabahın ilk saatlerinde binlerce aday, sınava girebilmek için okulların yolunu tuttu. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen okul önlerinde oluşan kalabalık, pek çok vatandaşta bugün ne sınavı var sorusunu akıllara getirdi. Peki, bugün ne sınavı var? İşte 21 Şubat 2021 ÖSYM sınav bilgileri

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca geçtiğimiz sene yapılması planlanan fakat pandemi nedeniyle ertelenen (2020-ALES/2) bugün gerçekleştiriliyor. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) bugün 81 ilde 188 merkezde yapılıyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, sınava girecekleri yeri ve sınav saatini gösteren ALES 2 Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebiliyor.

Bilindiği üzere normal şartlarda 2020 senesinin sonunda gerçekleşecek olan sınav, koronovirüs salgını tedbirleri kapsamında 21 Şubat'a ertelenmişti.

ALES/2 sınavı, saat 10.15'te başlayacak.

ALES kaç saat sürüyor? ALES saat kaçta bitiyor? Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES/2 sınavına girecek olan adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ALES sınavının başlayacağı saatten biteceği zamana kadar sınava girecek öğrenciler ve sınavda görevli memurlar hariç sokağa çıkmak yasak olacak.

ALES sınavında refakatçilere yasak var mı?