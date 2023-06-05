ÖSYM, MEB ve Açıköğretim sınavları cumartesi ve pazar günleri uygulanmaya devam ediyor. Bugün düzenlenen sınavlara katılacak olan adayların, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Peki bugün ne sınavı var? 4 Haziran 2023 hangi sınav var? İşte ÖSYM sınav takvimi

BUGÜN NE SINAVI VAR?



Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) gerçekleştiriliyor.

Ayrıca ÖSYM tarafından düzenlenen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 1.Dönem), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1.Dönem) ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Diş Hekimliği 1.Dönem) sınavı uygulanıyor.

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, KAÇTA BİTİYOR?



LGS ilk oturum saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

MEB tarafından LGS sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 1.Dönem) 04.06.2023

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1.Dönem) 04.06.2023

Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Diş Hekimliği 1.Dönem) 04.06.2023

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/7 İngilizce) 10.06.2023

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/8 Arapça/Rusça) 11.06.2023

YKS 2023 (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) TARİH

2023-YKS 1. Oturum (TYT) 17.06.2023

2023-YKS 2. Oturum (AYT) 18.06.2023

2023-YKS 3. Oturum (YDT) 18.06.2023

e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/9 İngilizce) 08.07.2023

2023-DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 16.07.2023

KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI)

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün 29.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün 30.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 06.08.2023

2023-ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 20.08.2023

2023-YÖKDİL/2 (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) 27.08.2023

2023-Sayıştay Eleme (Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı) 03.09.2023

(e-YDS 2023/10 İngilizce) Elektronik Yabancı Dil Sınavı 09.09.2023

LGS ilk oturum kaçta bitiyor? LGS sınav süresi kaç dakika? 2023 LGS başlama ve bitiş saati

LGS 2. oturum kaçta başlayıp, kaçta bitiyor? LGS sınav süresi

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sınav sonuç tarihi