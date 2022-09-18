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Eğitim

Bugün ne sınavı var? ÖSYM 18 Eylül 2022 sınav takvimi

Bugün ne sınavı var? sorusunun cevabı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ÖSYM, MEB ve Üniversiteler tarafından hafta sonu uygulanan sınavlar devam ediyor. Bugün ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları gerçekleşecek. İşte 18 Eylül 2022 sınav takvimi

18 Eylül 2022 Pazar 10:25 - Güncelleme:
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Bugün ne sınavı olduğu, okul önlerindeki kalabalığı gören vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ÖSYM, MEB ve Açıköğretim sınavları cumartesi ve pazar günleri uygulanıyor. Bugün ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav, 2 oturumdan oluşacak. Peki Bugün ne sınavı var, KPSS bugün mü? İşte 18 Eylül 2022 sınav takvimi

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bugün ÖSYM tarafından yeniden düzenlenen KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı gerçekleştirilecek.

KPSS Lisans sınavı soruların çalındığı iddiaları nedeniyle iptal edilmişti. Ertelenen KPSS Lisans sınavı, bugün yeniden gerçekleştiriliyor. Sınav, 2 oturumdan oluşuyor.

Bugün uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24.09.2022 - 25.09.2022 tarihlerinde,

02.10.2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 09.10.2022 tarihinde

18.09.2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16.10.2022 tarihinde,

13.11.2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY) ise 18.12.2022 tarihinde yapılacak.

2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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