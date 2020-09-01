Bursluluk sınavına nerede girilecek? Meb gov tr bursluluk sınavı sınav giriş belgesi

01 Eylül 2020 Salı 11:04 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 11:04

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgelerini yayınladı. 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencilerinin katılabildiği 2020 İOKBS Bursluluk sınavına nerede girileceğini gösteren bursluluk sınavı sınav giriş belgesi yayınlandı. Bu sınava girecek öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Peki Bursluluk sınavına nerede girilecek? İşte Meb gov tr bursluluk sınavı sınav giriş belgesi alma sayfası...

MEB Milli Eğitim Bakanlığı eğitim takvimine göre, Bursluluk sınavı tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5,6,7,8 ve lise 9,10,11'inci sınıfları kapsayacak. İOKBS Bursluluk sınavı için giriş belgeleri meb.gov.tr adresinden yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (İOKBS) ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirli sınavlar ileri bir tarihe ertelenmişti. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ise Bursluluk Sınavı'nın 2020 tarihini merak etmeye başlamıştı. Buna göre; Peki Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? İlköğretim ve ortaöğretim İOKBS Bursluluk sınavı konuları, sınav tarihi belli oldu.

BURSLULUK SINAVI SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI (TIKLAYINIZ)

2020 BURSLULUK SINAVI KONULAR NELER?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bursluluk sınavı konuları hakkında şunları söylemişti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk sınavı konuları neler, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İOKBS SINAVI KAÇ DAKİKA?

ilköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerinin hazırlandığı bursluluk sınavında öğrencilere 100 test sorusu yöneltiliyor .Hazırlanan 100 soru için öğrencilere sınavda toplam 120 dakika veriliyor.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2020 günü açıklanacak.