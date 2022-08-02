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Eğitim

DGS ne zaman açıklanıyor? DGS erken açıklanır mı? Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) sonuç sorgulama ekranı

DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2 yıllık ön lisans mezunlarının katıldığı Dikey Geçiş Sınavı Temmuz ayının 3'ünde uygulandı. ÖSYM'nin bazı sınav sonuçlarını erken açıklamasıyla birlikte Dikey Geçiş Sınavı için de beklenti oluştu. Peki DGS ne zaman açıklanıyor? DGS erken açıklanır mı? Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) sonuç sorgulama ekranı

2 Ağustos 2022 Salı 13:45 - Güncelleme:
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DGS ne zaman açıklanıyor? sorusunun cevabı, sınava katılan adaylar tarafından merak edildi. Adaylar DGS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Peki DGS ne zaman açıklanıyor? DGS erken açıklanır mı? İşte ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) sonuç sorgulama ekranı

DGS NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre DGS sonuçları Ağustos'un 12'sinde açıklanacak.

DGS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz günlerde YKS sonuçlarının erken açıklanması Dikey Geçiş için de ihtimali kuvvetlendirdi. ÖSYM'den konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. DGS sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar DGS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DGS SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adayın DGS sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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