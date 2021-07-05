e-okul meb gov tr LGS tercih listesi! 2021 LGS tercih klavuzu

5 Temmuz 2021 Pazartesi 10:06 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 10:06

2021 LGS tercih klavuzu, Liselere Giriş Sınavı kapsamında tercih yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. e-okul meb gov tr LGS tercih listesinde okul puanına göre, yüzdelik dilime göre ve sınav puanı ile öğrenci alan okullar yer alıyor. Tercih işlemini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler sabah saatlerinden itibaren 2021 LGS tercih klavuzu yardımıyla e-okul'dan LGS tercih listesine yoğun olarak giriş yapıyor. İşte e-okul meb gov tr LGS tercih listesi ve 2021 LGS tercih klavuzu

E-OKUL LGS TERCİH LİSTESİ 2021 SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

2021 LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE 10 OKULA KADAR TERCİH YAPILABİLECEK

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. 2021 LGS tercih klavuzunda yer alan bilgilere göre öğrenciler e-okul meb gov tr LGS tercih listesinde yer alan sınavla öğrenci alan okullardan 10 tanesine kadar tercih yapabilecekler.

TÜM ÖĞRENCİLER YEREL YERLEŞTİRME İLE TERCİH YAPACAK

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar için LGS tercih ekranı açılmayacak.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaklar.

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz 2021 Pazartesi başlayacak ve Temmuz'un 16'sında (saat 17.00'ye kadar) sürecek.

LGS TERCİH SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz'un 16'sında sona erecek olan tercihlerin Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi ayın 26'sında gerçekleşecek. Ardından Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları alınacak.

LGS tercih robotu yerel yerleştirme!

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