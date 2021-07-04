4 Temmuz 2021 Pazar 16:44 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 16:44

LGS tercih robotu yerel yerleştirme süreci başladı. LGS yüzdelik dilime göre ve adrese göre tercih işlemleri, e-okul LGS tercih robotu 2021 üzerinden gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 2021 yılı lise LGS tercih robotu yerel yerleştirme kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere e-okul LGS tercih robotu 2021 paylaşıldı. LGS tercihini yapacak olan öğrenciler, sınavdan aldıkları puana veya yüzdelik dilime göre uygun bir okula yerleştirilecek. Peki lise tercihi nasıl yapılır? İşte e-okul LGS tercih robotu 2021

LGS tercih bilgileri MEB tarafından yayınlanan kılavuzda yayınlandı. Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması Temmuz ayının 16'sına kadar devam edecek. Öğrenciler e-okul LGS tercih robotu 2021 aracılığıyla tercihlerini yapacaklar. İşte LGS tercih robotu yerel yerleştirme sayfası...

E-OKUL LGS TERCİH ROBOTU 202 İÇİN TIKLAYIN



LGS YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

ADRESE GÖRE LGS YEREL YERLEŞTİRME TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÜZDELİK DİLİME GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU

Yüzdelik dilime göre lise tercih robotu içerisinde Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi,Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi yer alacak.

YÜZDELİK DİLİME GÖRE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Adrese göre lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz 2021 Pazartesi başlayacak ve Temmuz'un 16'sında (saat 17.00'ye kadar) sürecek.

Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi.

Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2020 yıllına ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.