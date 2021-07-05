5 Temmuz 2021 Pazartesi 14:32 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 14:32

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. LGS tercihlerinini başlamasıyla birlikte öğrenciler e-okul LGS Adrese dayalı lise kayıt sisteminden okul seçimi yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan tercih listesinde okul puanına göre, yüzdelik dilime göre ve LGS adrese dayalı yerleştirme ile öğrenci alan okullar yer alıyor. İşte LGS adrese dayalı yerleştirme 2021 listesi, e-okul LGS Adrese dayalı lise kayıt sistemi

LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME 2021 NASIL YAPILIYOR?

LGS tercih Kılavuzuna göre adrese dayalı yerleştirme okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

LGS adrese dayalı yerleştirme 2021 ile öğrenci alan ortaöğretim (lise) kurumlarının yer aldığı LGS tercih robotu haberimizde yer alıyor. İşte e-okul üzerinden LGS Adrese dayalı lise kayıt sistemi ile tercihlerini yapmak isteyen öğrenciler için LGS adrese dayalı yerleştirme 2021 tercih robotu ve LGS tercih klavuzu...

E-OKUL LGS ADRESE DAYALI LİSE KAYIT SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ (LGS TERCİH ROBOTU)

Adrese dayalı yerleştirme lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.

E-OKUL VBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz 2021 Pazartesi başlayacak ve Temmuz'un 16'sında (saat 17.00'ye kadar) sürecek.

LGS TERCİH ONAYLAMA NASIL YAPILIR?

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

LGS tercihleri başladı! E-okul LGS tercih robotu 2021 Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.

"Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1" veli tarafından doldurulup imzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacaktır.

e-okul meb gov tr LGS tercih listesi! 2021 LGS tercih klavuzu

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