LGS tercih onayı nasıl yapılır? LGS tercih onay işlemleri

5 Temmuz 2021 Pazartesi 15:56 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 15:56

LGS tercih onayı nasıl yapılır? sorusu LGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer alıyor. LGS tercihleri, LGS tercih onay işlemleri yapılmadan tamamlanmıyor. Liseye Geçiş Sınavı kapsamında MEB tercih kılavuzunda LGS tercih onayının nasıl yapılacağına dair ayrıntılı bilgi yer alıyor. Peki LGS tercih onayı nasıl yapılır? İşte LGS tercih onay işlemleri

LGS TERCİH ONAYI NASIL YAPILIR?

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LGS TERCİH ONAY İŞLEMLERİ

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. LGS tercih Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır.

Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.

"Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1" veli tarafından doldurulup imzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacaktır.

LGS tercihleri başladı! E-okul LGS tercih robotu 2021

E-okul LGS Adrese dayalı lise kayıt sistemi

E-okul meb gov tr LGS tercih listesi! 2021 LGS tercih klavuzu