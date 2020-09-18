EKPSS ertelendi mi? EKPSS ne zaman yapılacak 2020?

18 Eylül 2020 Cuma 16:08 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 16:08

EKPSS ertelendi mi? sorusu ÖSYM'nin Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihi ile ilgili yaptığı açıklama sonrası gündeme geldi. Engelli memur alımları için uygulanan EKPSS 2020 tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından EKPSS 2020'nin tarihine ilişkin açıklama yapıldı. Peki EKPSS ne zaman yapılacak 2020?

Geçtiğimiz hafta ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, EKPSS sınav tarihi ertelendi. Yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu'nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda karar aldıkları belirtildi.

EKPSS NE ZAMANA ERTELENDİ?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu”nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır." denildi.

Sınav için yeni bir tarih belirlenmedi. Sınav tarihi belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020 EKPSS/Kura Başvuruları 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç Başvuru tarihi 10-11 Kasım 2020 olarak belirlendi.

EKPSS İÇİN ARANAN MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

EKPSS ye girecek engelli memur adaylarının:

1.Ortaöğretim,

2.Önlisans,

3.Lisans,

düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

EKPSS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar, mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır. Kuraya ise; ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.