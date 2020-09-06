KPSS kaç saat sürecek? KPSS kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

06 Eylül 2020 Pazar 09:40 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 09:40

2020 KPSS Lisans sınavı 6 Eylül bugün uygulanacak. Adaylar KPSS'nin saat kaçta başlayacağını ve kaçta biteceğini merak ediyorlar. ÖSYM KPSS sınav sürelerini duyurmuştu. 81 ilde yapılacak olan KPSS sınavı Pazar günü 2 oturum halinde gerçekleşecek. Peki KPSS kaç saat sürecek? İşte KPSS sınav giriş belgesi ve sınav tarihleri...

Lisans mezunu adaylar ÖSYM takvimine göre; 6 Eylül 2020 tarihinde Genel Yetenek/Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarını tamamlayacaklar. Öte yandan adaylar sınava HES kodu olmadan giremeyecek. İşte sınavla ilgili detaylar..

KPSS KAÇ SAAT SÜRECEK?

KPSS Lisans sınavı 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak. Adaylar Genel Yetenek-Genel Kültür KPSS sınavına saat 10.15'te başlayacak. KPSS 130 dakika sürecek. KPSS saat 12.25'te bitecek. Sınav sonuçları ise 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Eğitim Bilimleri KPSS ise saat 14.45'te başlayacak. 16.25'te sona erecek.

KPSS KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika

ALAN BİLGİSİ SINAVLARI GELECEK HAFTA YAPILACAK

2020-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 12 Eylül'de saat 10.15'te; 2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları (işletme, muhasebe, istatistik) 13 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.

ÖSYM KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ

KPSS Lisans sınav giriş yerlerini ÖSYM'nin AİS sisteminden öğrenebilirsiniz. ÖSYM AİS giriş için tıklayınız.

ÖSYM'DEN KPSS SINAV DUYURUSU

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak 2020-KPSS Lisans Sınavına (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 06 Eylül 2020 Pazar günü 07.00 ile 14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

KPSS GİRİŞ BELGESİNDE HES KODU ŞARTI

Aygün, Twitter hesabından, KPSS'ye ilişkin açıklama yaptı. "KPSS ve diğer sınavlarımızda Kovid-19 pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz" ifadesini kullanan Aygün, sınav binaları ya da salonların sınavdan önce detaylı temizliğinin yapıldığını ve dezenfekte edildiğini belirtti.

Aygün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Koronavirüs önlemleri kapsamında, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebileceklerdir. Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacaktır. Adaylar ve görevliler kendi maskeleri veya siperlikleriyle de gelebileceklerdir. Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar. Bu durumda olup sınav yeri değiştirilen adaylar Başkanlığımız tarafından SMS ile bilgilendirilecektir. "

HES kodu almak için adayların E-Devlet üzerinden giriş yaparak kolayca alabilmeleri sağlandı.

E-DEVLET HES KODU AL