06 Eylül 2020 Pazar 11:47 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 11:47

KPSS lisans saatleri ve Eğitim Bilimleri oturum süresi, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile açıklandı. KPSS lisans oturumları 2020 yılında genel yetenek genel kültür sınavı ile başladı. Adaylar memur olmak için ter dökecekler. Öğleden sonra ise eğitim bilimleri sınavı gerçekleştirilecek. Peki KPSS ikinci oturum saat kaçta bitiyor? KPSS Eğitim Bilimleri sınav süresi ne kadar?

Her yıl memur olmak isteyen adaylar KPSS lisans sınavına giriyor. KPSS genel yetenek-genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Saat 10.15’te başlayan ilk oturum 130 dakika sürecek ve 12.25’te sona erecek. KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı ise 14.45’te başlayacak. Peki KPSS ikinci oturum saat kaçta bitiyor? İşte ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre KPSS Eğitim Bilimleri sınav süresi...

KPSS İKİNCİ OTURUM SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Saat 10.15’te başlayan ilk oturum 130 dakika sürecek ve 12.25’te sona erecek.

KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı ise 14.45’te başlayacak ve 100 dakika sürecek. KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı saat 16.25’te sona erecek.

Adaylar birinci oturum için en geç saat 10.00’da sınav merkezlerine ikinci oturum yani Eğitim Bilimleri Sınavı için ise en geç 14.30’da sınav merkezlerine alınacaklar.

KPSS NE KADAR SÜRECEK?

KPSS lisans sınavında (Genel Yetenek 60 ve Genel Kültür 60) adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek.

KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girecek adaylara toplam 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.