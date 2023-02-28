Şanlıurfa'da okulalrın açılış tarihi, ilde yaşayan depremzedeler tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremlerin ardından okulların yarıyıl tatili süresi uzatılmıştı. Afet bölgesi dışında kalan illerde okullar 20 Şubat'ta açıldı. Depremin ağır yıkıma neden olduğu 10 ilde ise okulların açılma süresi uzatıldı. Peki Şanlıurfa'da okullar ne zaman açılacak? İşte Şanlıurfa'da okulların açılış tarihi

ŞANLIURFA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Depremin can ve mal kaybına neden olduğu 10 ilde ise okulların kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. Yapılan açıklamaya göre, 10 ilde okullar üç kategoride açılacak.

Buna göre; Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta açılacak. Eğitim ve öğretime ara verilen Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a başlayacak olan okullar; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ilde okulların açılış tarihleri hakkında bilgiler vererek,

"10 ilde, her ne kadar eğitim öğretime şu an itibarıyla ara verilmiş olsak bile her şart altında eğitime devam yaklaşımıyla 416 psikososyal destek çadırı kurduk. Çadır bölgelerinin tamamında psikososyal destek çadırlarında okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, çocuklarımıza sürekli etkinlikler düzenleyerek onların travmaları atlatmalarına destek oluyorlar.

Yine 131 okul öncesi çadır ve konteynerle de eğitim öğretime destek vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda yine 18 ilkokul kurduk çadırlarda, konteynerlerde, 12 ortaokul kurduk. Bir de ilk kez Malatya'da 1000 kişinin olduğu konteyner kentte prefabrik okul kurduk. Şu anda orada da yine müfredata dayalı değil, öğrencilerin psikososyal sağlamlığını desteklemek için öğretmenlerimiz eğitim vermeye devam ediyorlar. Yine bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ile Mehmetçik okullarını da devreye soktuk hızlı bir şekilde. Bu hafta içerisinde de İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımızla birlikte yeni okulları kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.