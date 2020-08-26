26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:36 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:36

Üniversite yerleştirme YKS tercih sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrenciler tarafından takip ediliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün üniversite tercih sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu hafta açıklanacağı belirtilen 2020 YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki üniversite yerleştirme YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2020 YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Üniversite yerleştirme YKS tercih sonuçları, kesin bir tarih olmamakla birlikte bu hafta, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.

Konuya ilişkin ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vererek önümüzdeki hafta sonuçların açıklanacağını söyledi.

"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

2020 YKS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanının yaptığı bu açıklama sonrasında öğrenciler, 2020 YKS tercih sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM, daha önce yaptığı sınav sonuçları açıklamasını genelde saat 10.00'da yapıyor. YKS tercih sonuçlarının da bu saatte erişime açılması bekleniyor.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI



YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.