27 Eylül 2020 Pazar 18:14 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 18:14

ÖSYM tarafından düzenlenen başvuruları şubat ayında alınan Yabancı Dil Sınavı (YDS) bugün gerçekleştirildi. Yabancı Dil Sınavı'na giren adaylar; YDS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? YDS cevap anahtarı yayınlandı mı? sorularına yanıt arıyor. Sınav sonuçları 23 Ekim’de açıklanacak. Sınava katılım gösteren adaylar, 2020 YDS soru ve cevaplarını çözerek alacakları puanı hesaplamak istiyor. İşte 2020 YDS cevap anahtarı ile ilgili detaylar...

YDS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından, bugün gerçekleştirilen YDS sınavının cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağı duyurulmadı. 2019'da uygulanan YDS cevap anahtarının % 10’u sınavdan 10 gün sonra erişime açılmıştı.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak. ÖSYM sınav takvimine göre, YDS sonuçları 23 Ekim'de açıklanacak. Adaylar, YDS sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak.

YDS Sınavı, her sene ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir yabancı dil sınavıdır. Sınav tek oturumda yapılmakta ve adaylara yabancı dil bilgisini ölçen sorular sorulmaktadır. YDS İlkbahar Dönemi sınavı; Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden yapılırken Sonbahar dönemi sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılmaktadır. 80 sorudan oluşan YDS’de süre 150 dakikadır. Sınavda hem okuduğunu anlama becerisini ölçen paragraf soruları, cloze testler hem de kelime bilgisini ölçen sorular bulunmaktadır.

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