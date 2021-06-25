25 Haziran 2021 Cuma 17:20 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 17:20

YKS sınavına saatler kala YKS sınav giriş belgesi almak zorunda olan adaylar kırtasiyelere akın ediyor. YKS giriş belgesi siyah beyaz olan adaylar ise renkli çıktı almanın zorunlu olup olmadığı konusunda çelişki yaşıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Peki Sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu? İşte konu hakkında ÖSYM'nin açıklaması

YKS GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

2 milyon 607 bin 903 kişinin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavında adaylar istedikleri üniversiteye girebilmek için ter dökecek. YKS'ye girecek öğrenciler, ais.osym.gov.tr üzerinden alacakları YKS giriş belgesi ile sınava katılım sağlayabilecek.

YKS giriş belgesinin siyah beyaz olması, sınava katılım konusunda bir sorun teşkil etmiyor.

ÖSYM'nin yayınladığı YKS kılavuzunda konuyla ilgili şu bilgiler yer alıyor;

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafındanbelirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

Sınav giriş belgenizi almak için öncelikle "https://ais.osym.gov.tr" adresine giriş yapmalısınız.

Siteye giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle söz konusu belgeye erişim sağlayabilir, yazıcından çıktısını alabilirsiniz.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

YKS SINAVINDA ADAYIN YANINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

Sınav giriş belgesi

TC. Kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport

Sürücü belgesi veya mesleki kimlik kartları geçerli değildir!

YKS'de maske takmak zorunlu mu 2021?

YKS'ye girecek olan adaylar için sınav saatleri: 1. Oturum (TYT), Cumartesi saat 10.15'te başlayacak. Sınav 135 dakika sürecek.

YKS'de 2. Oturum (AYT), Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek. 3. Oturum (YDT), 27 Haziran 2021 saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

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